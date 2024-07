Prime Video: le serie tv, i film e i programmi in uscita nel 2024

Amazon alla conquista dell'Italia. Villa Miani a Roma è stata la cornice dell'evento “Prime Video Presents Italia 2024”, in cui il servizio streaming fondato da Jeff Bezos ha svelato le novità in arrivo sulla piattaforma.

Il country manager Marco Azzani ha riassunto in tre valori la missione di Prime Video Italia: “innovazione, ambizione e focus sullo spettatore”. Illustrando quella che ha definito “la migliore offerta di sempre”, Azzani ha timbrato la “qualità produttiva molto superiore” con cui i film, le serie e gli show originali Prime si sono immessi sul mercato italiano.

Lo sport

Si parte con le novità dal mondo dello sport: Fernando Llorente si unisce al team di commentatori per la stagione 2024 - 2025 di UEFA Champions League. Llorente è arrivato a Roma direttamente da Berlino, dove ha assistito al trionfo della Spagna nel campionato europeo.

Le serie tv

Il 19 maggio arriva il kolossal “Those about to die”, serie tv diretta da Roland Emmerich con Anthony Hopkins girata a Cinecittà, mentre per il 29 luglio è fissato il debutto di “Sul più bello - La serie” tratta dalla trilogia omonima di film per ragazzi. Il 19 settembre tornerà Lillo Petrolo con la seconda stagione della sua serie tv “Sono Lillo”. Il comico romano - mattatore di “LOL” - sarà coinvolto anche nella serie animata “Il baracchino”. Confermate anche le seconde stagioni di “Gigolò per caso” con Pietro Sermonti e “Pesci piccoli” di e coi The Jackal.

Il 10 ottobre scopriremo se ripagherà la scommessa di “Citadel: Diana”, spin-off italiano della serie dei fratelli Russo con Matilda De Angelis. È previsto per il 21 dicembre il ritorno di “Dinner Club”, il viaggio culinario alla scoperta dell'Italia, che stavolta si concentrerà sulla Via Appia. Nella nuova stagione ci saranno Emanuela Fanelli, Christian De Sica e Rocco Papaleo.

Il 5 dicembre tornerà finalmente “The bad guy”: sei nuovi episodi per la seconda stagione di quella che è senza ombra di dubbio la migliore serie originale di Prime. Al cast - capitanato da Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi - si uniscono anche Stefano Accorsi, Aldo Baglio e Carolina Crescentini.

Il titolo di punta del 2025 è senz'altro “Costiera”, la serie targata Lux Vide con protagonisti l'attore americano Jesse Williams di “Grey's Anatomy” e Maria Chiara Giannetta.

I programmi

Grande curiosità per la nuova serie di Maccio Capatonda e per lo show “The traitors”, un reality dai risvolti psicologici che ricorda molto “La talpa” e che ha già spopolato negli Stati Uniti. Alessia Marcuzzi torna a lavorare con la Gialappa's Band in “Red carpet - Vip al tappeto”, show comico le cui riprese sono attualmente in corso.

Confermato anche il ritorno di “LOL: Chi ride è fuori” con la quinta edizione. Vige il riserbo sulla presenza di Fedez nei nuovi episodi, la cui produzione partirà a settembre. Primo ciak in questi giorni per la seconda stagione di “LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro”, la gara per trovare il decimo concorrente della maratona di comicità.

Il silenzio sul futuro di “Celebrity Hunted” lascerebbe pensare che il celebrity game sia giunto al capolinea e alla stessa conclusione si giunge per quanto riguarda “The Ferragnez”. Bocche cucite sul destino di “Prisma”, serie amatissima dai giovani e tornata il mese scorso con la seconda stagione.

I film

Giampaolo Morelli torna con “Falla girare 2 - Offline”: il sequel del film Prime Original sarà disponibile dal 23 agosto. Sempre sul fronte dei lungometraggi, il romanzo-fenomeno di TikTok “Non è un paese per single” diventerà un film diretto da Laura Chiossone. Si prepara ad arrivare sullo schermo anche il lungometraggio “Cuori Magnetici”, tratto dalla trilogia “Love me, love me” di Stefania S. che ha fatto furore su Wattpad.

Natale 2025 sarà all'insegna di un Babbo Natale in crisi di identità: Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri sono i protagonisti del film “Natale senza Babbo”. Con loro anche Caterina Murino, Valentina Romani, Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Francesco Centorame e Simone Susinna.