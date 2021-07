10 programmi estivi indimenticabili degli Anni 80 e 90

Dal "Festivalbar" a "Beato tra le donne" fino al "Grande gioco dell'oca". Viaggio amarcord tra i programmi dell'estate che hanno fatto la storia Federica Panicucci, Amadeus, Fiorello, Jovanotti e Vittorio Salvetti, Festivalbar 1993 Credit: © Olycom Gaspare Baglio







Divertenti, freschi, spensierati. Sono i programmi che, fino a qualche anno fa, impazzavano sul piccolo schermo. Soprattutto negli Anni 90 la tv non si spegneva, non andava in vacanza e proponeva, anzi, show creati ad hoc per la bella stagione.

Molte trasmissioni che adesso hanno chiuso i battenti sono rimaste scolpite nelle menti di tanti. Chi non ricorda il “Festivalbar” di Vittorio Salvetti e, subito dopo, il ciclo “Notte Horror” su Italia 1? E che dire delle giocose competizioni di Canale 5, con o senza vip, come “Il quizzone” con Gerry Scotti. E “Bulli e pupe” di Gianni Boncompagni in cui le ragazze di “Non è la Rai” erano alle prese con balli e canti rigorosamente in playback?

Indimenticabili anche i game show Rai firmati da Jocelyn: “Il grande gioco dell’oca” e “Sette per uno” con l'indimenticato Gigi Sabani a fare da padrone di casa insieme ad Alessia Marcuzzi, Paola Saluzzi, Samantha De Grenet, Ela Weber e Rosita Celentano.

Anche Carlo Conti ci ha messo del suo con i ridanciani prime time, infarciti di comicità, che l'ammiraglia di Viale Mazzini mandava in diretta dal Bandiera Gialla di Rimini: “Su le mani”, “Cocco di mamma” e “Va ora in onda”. La discoteca romagnola, tra l'altro, era già stata location della fucina di talenti di “Stasera mi butto” (da dove uscirono Giorgio Panariello e Max Giusti) e “Beato tra le donne” (che consacrò definitivamente Paolo Bonolis).

D'estate si tentavano anche esperimenti interessanti. In questo senso meritano una menzione il rotocalco di Rai1 “Gratis”, con Silvana Pampanini, Ambra Angiolini, Francesco Paolantoni, Nicola Arigliano e Freak Antoni. E l'appuntamento pomeridiano domenicale “Gelato al limone” con Massimiliano Pani e Benedicta Boccoli. Lato Mediaset come non rammentare “Sotto a chi tocca”, match tra regioni italiane con i volti del Bagaglino Pippo Franco e Pamela Prati?



Vogliamo ricordare i 10 format indimenticabili che ci sono rimasti particolarmente nel cuore. E chissà che, in tempo di reboot e remake, non ritornino in onda.