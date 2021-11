10 storici quiz degli Anni 80, 90 e 2000

Dopo il flop del “Superboll” di Fiorello, dall’11 gennaio 1999 arrivò il preserale in onda su Canale 5 condotto da Gerry Scotti (e per un periodo anche da Claudio Lippi) con Alessia Mancini. Nato anche per contrastare la corazzata “In bocca al lupo!” di Carlo Conti, in breve tempo è diventato un cult della tv. La ruota finale, poi, appassionava tantissimi telespettatori che cercavano di indovinare le parole misteriose. Una versione spagnola del format tratto dal britannico “The Alphabet Game”, in onda su BBC One, è stata trasmessa su Antena 3 e, successivamente, su Telecinco. Vallette del programma le celeberrime Letterine, alcune delle quali diventate star di oggi come Silvia Toffanin e Ilary Blasi, Michela Coppa che ha accompagnato Davide Mengacci in “Ricette all’Italiana”. E Caterina Murino, tra i più bei volti italiani del cinema (anche d’Oltralpe).