“100 minuti”, con Corrado Formigli e Alberto Nerazzini

Un programma di inchieste, approfondite, rivelatrici. Ce lo propone da lunedì 8 aprile in prima serata La7 con "100 minuti", condotto da Corrado Formigli, già al timone di "Piazzapulita", e da Alberto Nerazzini, giornalista investigativo.

Corrado, Alberto, spiegateci meglio.

Corrado «L’idea nasce nel 2016 quando già volevo portare l’inchiesta pura in tv sulla scia di "60 minutes", rotocalco americano della CBS molto seguito. Quindi quest’anno, quando la rete ha deciso di affiancare a programmi consolidati delle novità, ho avuto il via libera e ho pensato subito ad Alberto, che già a "Piazzapulita" aveva portato un film inchiesta che fece grandi ascolti».

Alberto «Il format in realtà è molto semplice e mancava dalla tv da tanto, dai tempi di "Sciuscià" di Michele Santoro o di "Report" di una quindicina di anni fa, quando si facevano inchieste monotematiche, con documentari, immagini e pochi interventi in studio».

Con quale inchiesta inizierete?

Alberto «La prima sarà un’inchiesta da me realizzata intitolata “Roma città aperta”, un viaggio agghiacciante sulla mafia nella capitale».

Corrado «Poi ci occuperemo di argomenti che spaziano dalla politica al costume, sempre con un unico obiettivo: rivelare qualcosa di nuovo, che il pubblico non conosce».

Come si sviluppano i film inchiesta?

Alberto «Con filmati, interviste, immagini, materiali di repertorio che si legano tra loro attraverso la narrazione dell’autore che l’ha realizzato».

Corrado «La sfida è proprio quella di affrontare un solo tema. Perché il pubblico è sempre più interessato al racconto lungo e approfondito».

Voi che ruolo avrete?

Corrado «Intervenire nel corso del film quando ci sono passaggi complessi, snodi cruciali, per aiutare il pubblico a comprenderli».

Alberto «In ogni puntata poi avremo un solo ospite in studio che darà il suo contributo nell’approfondire il tema».