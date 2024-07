“4 di sera”, con Francesca Barra e Roberto Poletti

Al centro del programma i temi più importanti del giorno Antonella Silvestri







Francesca Barra: «Ecco come cerco di far coesistere il lavoro e la vita in famiglia»

È la nuova sfida di Rete 4 all’insegna dell’informazione e dell’approfondimento. Si intitola "4 di sera" la trasmissione condotta, dal lunedì al venerdì (alle 20.30), dalla coppia inedita formata dai giornalisti Francesca Barra e Roberto Poletti. Al centro del programma i temi più importanti del giorno, che spaziano dal dibattito politico all’economia passando per le tematiche sociali e l’attualità.

Francesca, quali sono i temi che le piacerebbe approfondire nel programma?

«Amo molto il “racconto” che spesso trovo più efficace dei commenti o delle opinioni. Sarebbe bello se le persone che ci seguono da casa, guardando la trasmissione, prendessero spunto dai casi che trattiamo per intavolare un dibattito con i propri cari. Un po’ come capita a casa mia e come avveniva con i miei genitori… Ricordo che, finita la cena, in famiglia avevamo l’abitudine di parlare tanto e confrontarci sui fatti del giorno, dalla cronaca alle storie più leggere».

Come immagina quest’avventura con il suo nuovo comopagno Roberto Poletti?

«Sono sicura che io e lui, pur potendo avere delle opinioni diverse, possiamo essere una miccia per stimolare riflessioni nelle case degli italiani».

Giornalista, scrittrice, attivista, conduttrice e mamma di quattro figli. Ma come fa a fare tutto?

«(ride) Quando mi hanno proposto di condurre "4 di sera" la prima cosa che ho detto tra me e me, è stata: “Che grande opportunità! L’altro pensiero è stato: “E ora dove metto questi quattro ragazzi quando avevano davanti tutta un’altra estate…?”. Alla fine, tra me, Claudio (l’attore Santamaria, suo compagno, ndr) e i nonni che sono lontani, ce la caveremo».

Qual è il ruolo della famiglia nella sua vita?

«I miei figli e il mio compagno sono le persone più preziose della mia vita. Dico sempre che se mi togliessero il lavoro, rimarrei comunque ricca di sentimenti, affetti ed emozioni vere».

Roberto Poletti: «La regola vincente è semplice: parlare sempre in modo comprensibile»

Parliamo ora con Roberto Poletti che arriva a questa esperienza dopo aver condotto "Mattino 4". «È un’ottima opportunità che mi ha dato Mediaset. Era già del tutto inaspettata la conduzione di "Mattino 4" al fianco di Federica Panicucci, un esperimento del tutto riuscito tra l’altro. E ora questa proposta mi ha colto di sorpresa e in modo molto positivo».

Quali sono le caratteristiche di questo nuovo programma secondo lei?

«Intanto andiamo in onda nel preserale che è una fascia importante. Parliamo dei fatti del giorno con un focus sui protagonisti dell’attualità. Noi immaginiamo che le persone a casa siano a tavola e discutano degli argomenti che noi trattiamo. Politica, attualità e un po’ di leggerezza…».

Quali elementi pensa di portare con sé nella nuova avventura per replicare il successo di "Mattino 4"?

«L’entusiasmo e la semplificazione del linguaggio. La mia regola è rendere comprensibili, e quindi alla portata di chiunque, argomenti complessi. Per quanto riguarda Federica, farò certamente tesoro della sua costante preparazione».

Questa volta la conduzione è in tandem con Francesca Barra. Vi conoscevate prima d’ora?

«Ci siamo incontrati più volte nei vari programmi televisivi. Ci siamo subito confrontati per questa nuova avventura: anche lei è entusiasta».

Lei in passato ha realizzato diverse inchieste, mentre da anni cerca anche di fare un po’ di intrattenimento.

«Mi diverto e mi piace. In questa azienda ho superato tutte le tappe necessarie. Ho cominciato da inviato in mezzo alla gente, man mano sono andato avanti. Mediaset fa crescere i suoi dipendenti e dà grandi opportunità».

Quando ha le batterie scariche, dove e come attinge energia?

«Passeggiando con il mio cane e leggendo i commenti e suggerimenti del pubblico sul programma».