“4 hotel” in chiaro: torna la sfida tra alberghi con Bruno Barbieri

Se Bruno Barbieri tiene tanto a "4 hotel", che domenica 15 gennaio arriva in chiaro su Tv8 con le nuove puntate, una delle tante ragioni è: «Che trascorro più tempo negli alberghi che a casa mia!». E aggiunge:«Il mondo dell’hôtellerie ha fatto grandi passi avanti: c’è più attenzione all’accoglienza, ai dettagli, a rendere confortevole il soggiorno». Questa volta, tra le tante tappe, Bruno ci porterà anche in Sicilia, a Ischia, nelle Marche e in Romagna.

Di che cosa va più orgoglioso?

«Siamo una sorta di guida turistica. Non ci limitiamo a mostrare i punti di forza degli alberghi, ma descriviamo anche il territorio in cui si trovano. E in questa edizione, grazie all’ausilio dei droni, vedrete paesaggi incantevoli».

Un particolare curioso dei suoi viaggi?

«Una volta ero a Campobasso, una coppia mi ha fermato e il marito mi ha detto: “Lei Barbieri è la mia rovina. Da quando mia moglie segue "4 hotel" vuole portarmi in tutti i posti dove è stato lei” (ride)».

Un luogo assolutamente da visitare?

«Difficile a dirsi. Se vai in Sicilia, non puoi consigliare di vedere la cattedrale di Noto piuttosto che l’Ortigia, il centro storico di Siracusa. Perché tutta l’Isola è stupenda. Dal punto di vista gastronomico, poi, suggerisco di andare alla ricerca di piccoli produttori locali che offrono specialità uniche. E suggerisco anche di rivalutare il Molise, una meta poco frequentata, ricca di tanti gioielli paesaggistici, dove il caciocavallo è il principe delle ricette della tradizione».

A proposito di ricette, ora è anche su Sky con "MasterChef"...

«Un altro programma a cui sono molto affezionato. Ha elevato il livello della ristorazione e delle proposte in cucina. In questa edizione, poi, abbiamo alzato ancora l’asticella. E con i miei colleghi, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, impariamo uno dall’altro».