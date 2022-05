“4 Ristoranti”, i nuovi episodi su Sky Uno

Da domenica 15 maggio ritorna il cooking show itinerante con Alessandro Borghese giudice supremo della sfida tra ristoratori italiani Redazione Sorrisi







Si riparte con "4 Ristoranti 2022", la seconda parte della settima stagione del cooking show itinerante con Alessandro Borghese su e giù per l’Italia, alla scoperta di nuove e imperdibili tendenze della ristorazione italiana e ad arbitrare le nuove sfide. Composto da sette episodi, "4 Ristoranti 2022" debutta da domenica 15 maggio alle 21:15 in prima visione su Sky Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW.

Prodotto da Banijay Italia, lo show, un originale di Sky che è ormai un cult della televisione italiana, ha trasformato semplici ristoratori in agguerriti concorrenti di una sfida senza esclusione di colpi, con l’irrinunciabile pagella da stilare a fine pasto. Immutato il meccanismo, tanto semplice quanto accattivante: quattro ristoratori con qualcosa in comune, ognuno desideroso di dimostrare di essere il migliore, in gara per ottenere l’agognato, amatissimo e inconfondibile “dieci” dello chef Borghese.

Lo show e le categorie di "4 Ristoranti 2022"

Come sempre, anche questa stagione si struttura in puntante in cui quattro ristoratori si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita gli altri tre che, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 le categorie della sfida: location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita. Il giudizio verrà espresso dopo aver esaminato il locale, le portate offerte in menù, il servizio del gestore e il personale di sala e dopo aver ricevuto il conto. Da qualche stagione, si è aggiunta la categoria Special, che cambia di puntata in puntata: tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, protagonista di quella puntata. Per i concorrenti di 4 Ristoranti rappresenta una difficoltà in più nella gara, ma anche una chance per entrare nelle grazie del giudice supremo, lo chef Alessandro Borghese, e ottenere un bonus nel punteggio finale. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

Il meccanismo della gara

Come da tradizione, ogni pasto è preceduto dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante. Tutto viene osservato nei minimi dettagli, per un’analisi che prosegue poi anche durante il pasto, concentrandosi sul personale di sala, messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine si scopre il giudizio dello chef, che con i suoi voti può confermare o «ribaltare l’intera classifica». Il vincitore sarà colui il quale avrà totalizzato il maggior numero di punti. Il montepremi in palio è il titolo di miglior ristorante della località protagonista della puntata, insieme a un contributo economico da investire nell’attività.

Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso il bollino di "4 Ristoranti" esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.

Le tappe di "4 Ristoranti 2022"

Alessandro Borghese andrà alla scoperta dei 4 Ristoranti migliori di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Umbria e Veneto. Nello specifico, le località visitate nei nuovi episodi del cooking show itinerante di Sky Uno saranno Grado (in provincia di Gorizia), Milano, Torino, Alghero, Gubbio (in provincia di Perugia) e Verona.