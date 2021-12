“4 ristoranti” riparte con Alessandro Borghese

Da domenica 5 dicembre lo chef torna su Sky Uno con il suo storico programma Alessandro Borghese Simona De Gregorio







Buongustai, pronti a girare l’Italia con Alessandro Borghese alla scoperta dei locali migliori? Da domenica 5 dicembre lo chef torna su Sky Uno con "4 ristoranti", prodotto da Sky e Banijay Italia. Ogni ristoratore invita gli altri tre che votano location, menu, servizio, conto e la categoria Special (in cui si sfidano su uno stesso piatto). Ma spetta a Borghese confermare o ribaltare il risultato.

Chef, a quali categorie da votare lei dà più peso?

«Tutte. Ma se si tratta di un locale di livello sono più esigente rispetto a una trattoria a conduzione familiare o a un’attività appena avviata».

È giusto che un ristoratore guidi nella scelta dei piatti?

«Sì, ma senza insistere. Se ho una materia prima particolare o fresca, la propongo. Ma il cliente deve sentirsi libero, non oppresso».

Cosa fare se nel menu compaiono piatti con nomi di fantasia?

«Anche a me piace usarli, ma va sempre riportato cosa contengono e come sono realizzati. Non si va al ristorante per risolvere un rebus (ride)».

Cosa ne pensa dei menu digitali?

«Preferisco il menu stampato, che poi il cliente può portarsi anche a casa».

Quando viene chiesta una modifica al piatto è giusto accoglierla?

«Se comporta uno stravolgimento della ricetta il ristoratore dovrebbe indirizzare il cliente su un’alternativa. In caso di piccole correzioni lo si accontenta».

E se il piatto che arriva in tavola è troppo cotto, troppo o poco sapido?

«Si chiede al cliente se vuole che venga rifatto o sostituirlo con un altro. In ogni caso, dovrebbe essere eliminato dal conto. Gli errori... non si pagano! (ride)».

In vista di cene prenatalizie con tante persone, meglio contattare prima il locale?

«Sì, per pianificare un menu che tenga conto di intolleranze e richieste particolari».