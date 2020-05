“4 zampe in famiglia”, un programma dedicato a cani e gatti

Al via sabato 16 maggio su Raidue il programma con Elena Ballerini e Federico Coccia che darà consigli su come prendersi cura degli animali domestici

15 Maggio 2020 | 9:30 di Antonella Silvestri

La vostra è una famiglia “allargata ai pelosi”? Allora segnatevi questo nuovo programma, "4 zampe in famiglia", in partenza su Raidue sabato 16 maggio alle 10.15. A fare gli onori di casa, la conduttrice Elena Ballerini e il medico veterinario Federico Coccia che, affiancati da esperti del settore, daranno consigli pratici su come prendersi cura dei nostri amici a quattro zampe contribuendo così a diffondere la cultura del possesso responsabile e il rispetto verso gli animali.

«Cercheremo di trasmettere il messaggio di quanto sia gratificante ricevere e ricambiare l’amore e le attenzioni nei confronti dei nostri amati cani, gatti, pappagalli, tartarughe, furetti» racconta Federico Coccia. «E analizzeremo le dinamiche e le relazioni che si stabiliscono sin dal primo incontro tra due esseri viventi: gli uomini e gli animali». Animali domestici che, ancora di più in questi ultimi travagliati tempi, sono diventati per molte persone unica fonte di compagnia e buonumore.

«Daremo ai nostri telespettatori suggerimenti pratici per prendersene cura al meglio. Anche grazie all’aiuto di tutorial, ad esempio su come medicare i cani e i gatti in caso di piccoli incidenti oppure come pulire loro gli occhi in modo corretto» spiega ancora Coccia. Gli fa eco la collega di avventura Elena Ballerini: «In queste otto puntate vogliamo essere vicini agli animali e ai loro padroni. Racconteremo storie di vita quotidiana in famiglia con i nostri amici a quattro zampe e avremo anche una missione: riuscire a trovare una casa per i meno fortunati. Ecco perché saremo in contatto continuo con i canili».

Si parlerà quindi anche delle diversità tra razze e dei diversi temperamenti. «Daremo poi consigli sulle regole di convivenza, su come preparare la valigia dei nostri amici e come addestrarli quando li portiamo al guinzaglio o entriamo in un ristorante». In ciascuna puntata i due conduttori saranno accompagnati dai loro rispettivi cani: Tiffany, di razza leonberger, è la cagnolona di 7 anni della Ballerini, mentre Leggo è il pastore tedesco di 11 anni di Coccia. «Quando sono nata, i miei genitori avevano Kim, uno splendido pastore tedesco che io, a soli tre anni, intervistavo utilizzando i grissini come microfono… Poi da grande ho avuto un cocker e altri animali. Il mio amore per i cani è immenso e in questo periodo di quarantena la mia Tiffany è stata di compagnia anche al mio bambino» aggiunge la conduttrice.

Oltre alle testimonianze su cani eroi e su quelli con talenti particolari, non mancheranno, poi, anche le storie degli animali al tempo del Covid. E il medico veterinario Coccia, a tal proposito, tiene a precisare: «Possiamo stare tutti tranquilli perché al momento non ci sono evidenze scientifiche a supporto del fatto che un cane possa essere contagiato o possa infettare il suo padrone».

