80 anni fa il D-Day, il giorno che cambiò la Storia (e sorprese Hitler)

Ottanta anni fa, il 6 giugno 1944, le truppe alleate sbarcavano in Normandia e cominciavano a liberare la Francia e l'Europa dai nazisti.

I numeri Allo sbarco parteciparono all’incirca 156.000 soldati, che impiegarono 1.213 navi da guerra, 736 navi appoggio, 864 navi da carico e 4.126 mezzi da sbarco.

L’alleanza Le truppe per la maggior parte erano americane e inglesi, ma parteciparono anche soldati canadesi, francesi, polacchi, belgi, greci, cecoslovacchi, australiani, olandesi, neozelandesi e norvegesi.

Il Capo Al comando supremo dell’operazione c’era il generale americano Dwight D. Eisenhower, che sarebbe poi diventato Presidente degli Stati Uniti dal 1953 al 1961. Al suo fianco, il generale inglese Bernard Law Montgomery.

Il nome segreto La definizione militare dell’invasione era “Operazione Overlord”, anche se oggi viene più spesso ricordata come “il D-Day” (espressione generica con cui i militari indicano il giorno di inizio di una operazione).

L’utile “fallimento” Due anni prima gli alleati avevano tentato uno sbarco a Dieppe (circa 100 chilometri più a est) che fu respinto con gravi perdite. Eppure le informazioni raccolte in quella occasione si riveleranno decisive per il successo del D-Day.

La spia e l’inganno I tedeschi credevano che l’invasione sarebbe avvenuta in un altro punto (a Pas-de-Calais) “grazie” anche ai falsi dispacci della celebre spia Arabel. Quindi spostarono molte truppe lì, facilitando la missione degli Alleati. E persino a operazione iniziata continuarono per molte ore a credere che si trattasse solo di un diversivo.

Cinque spiagge Lo sbarco avvenne su cinque spiagge della Normandia ribattezzate Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword. Le prime due furono occupate sotto la guida americana, le altre tre sotto la guida anglo-canadese.

La più dura I combattimenti più cruenti si ebbero sulla spiaggia di “Omaha”: le stime più attendibili parlano di 2 mila morti. In totale, le perdite alleate (contando anche feriti e prigionieri) furono di oltre 10 mila uomini; quelle tedesche di almeno 4 mila.

La bestia di Omaha Il militare tedesco Heinrich Severloh, soprannominato “la bestia di Omaha”, si vantò di aver falciato con la sua mitragliatrice oltre mille soldati americani, anche se gli storici ritengono la cifra esagerata.

L’aviazione Circa 11 mila aerei parteciparono all’operazione. E 13 mila paracadutisti furono lanciati dietro le linee nemiche la notte prima dello sbarco.

Soddisfatto Per giorni Adolf Hitler non comprese la gravità della situazione: era convinto che lo sbarco fosse l’occasione giusta per sbarazzarsi del grosso delle forze nemiche.

La lettera Prima dello sbarco, il generale Eisenhower aveva già scritto una lettera di scuse da diffondere nel caso in cui l’invasione fosse fallita, assumendosi le colpe.

Ricordo Il grande fotografo Robert Capa rischiò la vita per documentare lo sbarco, ma lo sviluppatore della rivista “Life” era così nervoso che rovinò gran parte dei negativi. Di quel reportage restano solo 11 foto, che hanno ispirato anche Spielberg per il suo film “Salvate il soldato Ryan” (1998, lo trovate in streaming su Mediaset Infinity).

Al cinema Tra le pellicole che raccontano il D-Day vanno ricordate almeno “Il giorno più lungo” (1962) e quello, citato sopra, di Spielberg, che fece scalpore per la crudezza delle scene dello sbarco.

Celebrazioni Diversi musei della Normandia serbano la memoria del D-Day come il Memorial de Caen, l’Overlord Museum e il Centre Juno Beach. Qui ogni 6 giugno si tengono affollate cerimonie per onorare i caduti e i veterani di quel giorno che cambiò il mondo.