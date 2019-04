“9 mesi”: su La5 sei coppie raccontano la gioia di diventare genitori

Le telecamere hanno seguito sei coppie italiane in dolce attesa per raccontare tutto quello che succede quando arriva un bambino

03 Aprile 2019 | 17:21 di Solange Savagnone

Le telecamere di "9 mesi", format originale ideato e scritto da Charlie Tango per la casa di produzione The Munchies, hanno seguito sei coppie italiane in dolce attesa per raccontare tutto quello che succede quando arriva un bambino. Si comincia dal parto per poi ripercorrere a ritroso tutti i momenti più importanti di una gravidanza: visite, ecografie, corsi preparto, ma anche l’annuncio a familiari e amici, la scelta del nome, gli acquisti per il corredino e l’organizzazione della cameretta.

Il viaggio di 9 mesi attraverso l’Italia si snoda tra Toscana, Lombardia, Lazio, Marche ed Emilia Romagna. Ogni puntata sarà dedicata a una coppia diversa che aprirà le porte di casa sua e del suo cuore per farci vivere uno dei momenti più felici per due persone che si amano.

Le coppie, formate da uomini e donne tra i 20 e 40 anni, sono molto variegate. C’è chi vive nel caos di una metropoli e chi in un piccolo borgo e chi in periferia. C’è chi ha alle spalle anni di convivenza e chi, come Carlotta e Giovanni, si è appena conosciuto ma ha già intenzione di mettere su famiglia. E poi ci sono coppie che si portano dietro il bagaglio di esperienze precedenti e altre che seppur giovanissime, stanno insieme da tantissimo. Come Janita e Francesco, ventenni fidanzati da cinque anni e sposati da due. Insomma, sia per i protagonisti che per i telespettatori sarà un viaggio emozionante e coinvolgente sull’arrivo di una nuova vita.