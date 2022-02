A “Belve”, le interviste graffianti di Francesca Fagnani

Elettra Lamborghini e Pamela Prati saranno le prime a finire “sotto gli artigli” di Francesca Fagnani con le sue interviste graffianti di "Belve", che torna su Rai2 da venerdì 18 febbraio. A seguire, tanti ospiti appartenenti a mondi diversi, da Ilary Blasi a Malika Ayane, da Roberta Bruzzone a un’ex camorrista. «E anche in questa edizione non mancherà una quota maschile, per una sorta di provocazione: uomini invitati in un programma al femminile. Un nome per tutti, Morgan» anticipa la Fagnani.

Chi sono le sue belve?

«Persone coraggiose, che giocano all’attacco. Ma anche con un vissuto fuori dall’ordinario».

La scenografia dello studio richiama una pantera. Ci si riconosce?

«Magari! La pantera è affascinante, aggressiva ma sensuale. Io non nascondo il mio lato femminile, ma mi sento più un Jack Russell di una pantera (ride)».

Una “belva” che manca all’appello?

«Vorrei ospitare Maria De Filippi. Una donna che da più di vent’anni crea trasmissioni che fanno sempre un grande audience. Una macchina da guerra».

Con le sue interviste si è creata molte nemiche?

«No, direi che sono nate più amicizie. Con alcune eccezioni. La criminologa Roberta Bruzzone, per esempio, è già stata a "Belve" e mi aveva tirato il microfono addosso. Ma ora ci siamo date una seconda possibilità».

Lei quando si trasforma in belva?

«Se si intende che cosa mi irrita, senza dubbio la lentezza».

Da intervistata, quali domande la irritano?

«Quelle che coinvolgono terze persone. Non mi piace parlare degli altri ed essendo molto riservata non amo esibire la mia vita privata».

Allora ecco una domanda che la disturberà... Mai pensato di invitare il suo compagno Enrico Mentana?

«Mi sembrerebbe di cattivo gusto. E poi a che scopo? Se voglio o devo chiedergli qualcosa lo posso fare a casa (ride)».