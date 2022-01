A “C’è posta per te” Baggio e Luca Argentero

Gli ospiti del terzo appuntamento con il people-show condotto da Maria De Filippi Roberto Baggio a "C'è posta per te" Credit: © Fascino Lorenzo Di Palma







Roberto Baggio, che già è stato ospite di Maria De Filippi alla prima puntata di “Amici”, sarà una delle “sorprese” del terzo appuntamento di stagione con “C’è posta per te”, sabato 22 gennaio in prima serata su Canale 5. Il “Divin Codino” (55 anni), ex stella di Brescia, Juventus, Milan e Inter, Vicenza, Fiorentina e Bologna, nonché della Nazionale, sarà dietro la famigerata busta, per fare un regalo a uno dei protagonisti people-show condotto da Maria De Filippi.

Per lui è comunque un ritorno a “C'è posta per te”, così come è un ritorno quello dell’attore Luca Argentero, attualmente in tv con la fiction campione d’ascolti di Rai1, “Doc-nelle tue mani”, che è l’altro ospite “vip” della puntata.