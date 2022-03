A “C’è Posta Per Te” Bonucci, Chiellini e Cannavacciuolo

Penultimo appuntamento con il people show di Maria De Filippi Antonino Cannavacciuolo a "C'è Posta Per Te" Credit: © Fascino Redazione Sorrisi







Un sabato sera in compagnia della difesa della Juve (e della Nazionale) e di uno chef stellato. Sabato 5 marzo in prima serata su Canale 5, nel penultimo appuntamento della stagione con “C'è Posta per Te” , il people-show condotto da Maria De Filippi, saranno infatti ospiti i due calciatori Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini e lo chef Antonino Cannavacciuolo. I tre saranno co-protagonisti e “sorprese” per alcune della tante storie che la De Filippi racconterà in studio dinanzi alla famigerata busta.