A “C’è Posta per Te” Insigne e Pio e Amedeo

Gli ospiti del people show campione d’ascolti condotto da Maria De Filippi Pio e Amedeo a "C'è posta per te" Credit: © Fascino Lorenzo Di Palma







Sabato 19 febbraio in prima serata su Canale 5 per il sesto appuntamento della stagione con il people-show "C'è posta per te" , tra le tante storie che Maria De Filippi racconterà in studio faranno capolino in veste di “sorpresa” o “regalo” per le persone convocate dai famosi postini, anche il duo comico Pio e Amedeo, ospiti abituali dello show, e l’attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, Lorenzo Insigne. Anche per il calciatore partenopeo è un ritorno allo show dove è giù intervenuto, anche in compagnia dei suoi compagni di squadra.