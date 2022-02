A “C’è Posta per Te” Luciana Littizzetto e Raimondo Todaro con Francesca Tocca

Sabato 12 febbraio in prima serata su Canale 5 quinto appuntamento con il people-show Luciana Littizzetto a "C'è Posta per Te" Credit: © Fascino Lorenzo Di Palma







A chi avrà scritto questa volta? Dopo la pausa sanremese, per il quinto appuntamento con "C'è Posta per Te", sabato 12 febbraio in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi si gioca la carta Luciana Littizzetto, che tradizionalmente anima e sconvolge il rituale del people show, coinvolgendo in un mare di risate ospiti vip e non.

Protagonisti di una seconda “sorpresa” di certo più tradizionale, saranno invece due protagonisti di “Amici”, ovvero la coppia di ballerini formata da Raimondo Todaro e Francesca Tocca, entrambi coinvolti nel talent show.