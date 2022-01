A “C’è Posta per Te” Roberto Mancini e Marco Bocci

I due ospiti della quarta puntata del people show condotto da Maria De Filippi Maria De Filippi Redazione Sorrisi







Il commissario tecnico della nostra Nazionale di calcio, Roberto Mancini, e l’attore di tante fiction Marco Bocci, sono i due ospiti di sabato 29 gennaio in prima serata su Canale 5 nella quarta puntata di "C'è Posta per Te" , il people-show condotto da Maria De Filippi. I due saranno come sempre i co-protagonisti e l’elemento “sorpresa”, di due tra le storie che la De Filippi racconterà in studio dinanzi alla famigerata busta. “C’è Posta per Te”, arrivato alla venticinquesima edizione e che come ogni anno si sta rivelando campione d’ascolti, andrà in onda in prime time il sabato sera su Canale 5 fino a marzo.