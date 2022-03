A “Che Tempo Che Fa” il ministro degli Esteri Luigi Di Maio

Sarà in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, la ventiduesima puntata di “Che Tempo Che Fa”, in onda domenica 20 marzo, a partire dalle 20 su Rai3. Con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck e tutto il numeroso cast fisso del programma, ci saranno intellettuali, giornalisti e inviati. Tra gli ospiti della puntata: il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio; un collegamento in diretta con la tv ucraina e Oleg Paniuta, conduttore del canale tv Ukraina24, che ha preso parte alla maratona nazionale delle principali emittenti tv del Paese riunite in un unico canale, attualmente il solo a essere in onda in Ucraina.