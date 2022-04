A “Che Tempo Che Fa” Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli

Guerra, solidarietà e Covid nel programma di Fabio Fazio che ospita anche il ministro Franceschini Fabio Fazio Lorenzo Di Palma







Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli saranno gli ospiti della parte più “leggera” della puntata di domenica 10 aprile (alle 20 su Rai3) di "Che Tempo Che Fa" che per lo più si concentrerà sul conflitto in Ucraina, la gara di solidarietà per accogliere i profughi ma anche la pericolosità immutata del Covid.

Tra gli ospiti della puntata, infatti, il ministro della Cultura Dario Franceschini, Chiara Amirante, presidente e fondatrice di Nuovi Orizzonti, con don Davide Banzato, assistente spirituale dell’associazione, il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli, il professore Roberto Burioni e lo scrittore Gianrico Carofiglio.