A “Domenica In” Noemi e Vincenzo Mollica

È ancora dedicata agli sviluppi della guerra in Ucraina, l’apertura del nuovo appuntamento con “Domenica In”, il 3 aprile alle 14 su Rai1. In diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, Mara Venier ne parla con il direttore di Radio1 Andrea Vianello, mentre in collegamento ci sarà Monica Maggioni, direttrice del Tg1.

In seguito Noemi si esibirà interpretando “Imagine” di John Lennon, mentre Vincenzo Mollica sarà protagonista di un’ampia pagina celebrativa della sua lunga e brillante carriera da giornalista e inviato del Tg1 a cui parteciperanno anche Mogol, Enrico Mentana e Stefania Sandrelli e non mancheranno sorprese di altri grandi artisti del panorama musicale e cinematografico.

Noemi quindi si racconterà a Mara Venier in una intervista per poi cantare alcuni dei suoi successi richiesti direttamente dal pubblico di “Domenica In” attraverso i social. Saranno poi ospiti del salotto domenicale Alessandro Preziosi, Matilde Gioli e Luca Barbareschi che presenteranno la loro ultima commedia familiare dal titolo ‘’Bla Bla Family’’, al cinema dal 7 aprile.

Mara Venier intervisterà anche Francesco Gabbani che si esibirà in un medley dei suoi più grandi successi e con Francesca Fialdini presenterà ‘’Ci vuole un fiore’’, il programma condotto proprio dai due in onda venerdì 8 aprile su Rai1.