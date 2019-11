A Matera (e su Canale 5) per i 10 anni de Il Volo

Martedì 19 novembre in prima serata un evento speciale in prima serata nel corso del quale saranno trasmesse le immagini del concerto che hanno tenuto lo scorso giugno

19 Novembre 2019 | 9:20 di Solange Savagnone

Per festeggiare i dieci anni del Volo Canale 5 dedica ai tre giovani cantanti un evento speciale in prima serata (martedì 19 novembre) nel corso del quale saranno trasmesse le immagini del concerto che hanno tenuto a Matera, in Basilicata, lo scorso giugno (prossime tappe italiane del tour mondiale: il 30 agosto 2020 all’Arena di Verona e il 4 settembre al Teatro Antico di Taormina).

«Siamo orgogliosi di questo concerto perché ogni anno scegliamo una città italiana particolarmente suggestiva da fare conoscere all’estero. Questa volta abbiamo optato per Matera perché, oltre a essere la Capitale europea della cultura, è anche un posto magico. Come dimostrano le immagini che vedrete» spiegano i ragazzi.

Nel corso dello speciale ci saranno anche altri contributi: «Racconteremo aneddoti, esperienze, momenti belli e difficili che abbiamo vissuto quando uno di noi tre stava male. E vi spiegheremo com’è cambiato il nostro rapporto in questi dieci incredibili anni».