“A scuola di dolcezza”, i trucchi per palati golosi di Tommaso Foglia

Tutti i segreti, le tecniche e gli strumenti per realizzare dessert golosi. Ce li insegna il pasticciere Tommaso Foglia su Food Netwok ogni giovedì, in prima serata, nel nuovissimo programma "A scuola di dolcezza - Con Tommaso Foglia".

Quali sono le chiavi per la riuscita di un dolce?

«Sono tre. La prima è la giusta consistenza, l’amalgama tra gli ingredienti che vanno incorporati con delicatezza. Importanti poi sono il rispetto dei tempi di riposo e di lievitazione, oltre alla temperatura del forno e delle materie prime».

Da quale base dolce iniziare?

«La pasta frolla. Ma anche questa nasconde delle insidie. Va scelta una farina senza troppe proteine: non più di 6/8 grammi ogni etto. Se si desidera una frolla rustica va bene lo zucchero di canna, se si vuole più friabile meglio quello a velo. E poi uova e burro a temperatura ambiente».

E la crema più semplice?

«La crema pasticcera. Qui è essenziale la materia prima di qualità, ovvero latte fresco intero e uova biologiche a cui vanno aggiunti zucchero e amido di mais. Attenzione anche alla cottura: una volta arrivata a ebollizione va tenuta sul fuoco 30/40 secondi, sempre mescolando. Poi si versa in una scodella fredda e si gira con la “marisa” (una spatola, ndr) fino a farla raffreddare in modo che sia vellutata».

Ci avviciniamo a Pasqua, un suggerimento facile?

«Divertitevi con il cioccolato. Fatelo sciogliere a bagnomaria poi versatelo su un tagliere e usate degli stampini circolari per creare dei dischetti. Applicate su ognuno delle codine colorate, frutta secca o canditi a piacere, quindi passate in frigo per farli solidificare».