A spasso per la “Bell’Italia” con Fabio Troiano

Le eccellenze del nostro Paese raccontate attraverso la sua bellezza paesaggistica, culturale e artistica Simona De Gregorio







Le eccellenze del nostro Paese raccontate attraverso la sua bellezza paesaggistica, culturale e artistica. Dal 12 giugno su La7 torna "Bell’Italia", ogni domenica alle 14.00. A condurci in questo viaggio, Fabio Troiano. «Siamo stati in luoghi magici tra Lazio, Campania, Toscana, Basilicata e Sardegna e abbiamo incontrato persone straordinarie. D’altronde quando si parla di bellezza in Italia si vince sempre, tranne alle qualificazioni per i Mondiali (ride)».

Lei quando viaggia ha l’abitudine di programmare tutto prima?

«Nulla. Navigo a vista. Ieri ero a Roma, stamattina sono partito alle 7 per andare a Torino. Come mi gira, faccio».

Ha mai visto un luogo e pensato: mi trasferisco qui?

«In Sardegna, di recente mi è capitato di visitare dei paesi dove avrei comprato subito una casa. Ma adoro anche il Trentino e la Toscana. Appena vinco il Superenalotto…».

In quale posto si è sentito più ben accolto?

«A Gragnano, paese d’origine dei miei genitori e dei miei nonni. Ho vissuto la mia infanzia lì e quel paese mi fa sentire a casa ogni volta che ci vado».

Il suo viaggio memorabile?

«Quello in Africa: mi ha emozionato dall’inizio alla fine. Ora capisco quelli che dicono “mal d’Africa”. Bisogna provarlo».