A “Striscia la notizia” ne combiniamo di tutti i colori

l mio colore preferito è il… bianconero e il perché indovinatelo voi...

Ezio Greggio



Il mio colore preferito è il rosso del Gabibbo, perché è lui il vero rivoluzionario della trasmissione

Enzo Iacchetti

Rosso - Il Gabibbo È il solfuro rosso di mercurio, il cinabro, a darmi colore, rendendomi profeta e immortale. Rosso è il sangue che scorre, necessaria linfa vitale e fonte di energia (ma rosso era anche Giuliano Ferrara che al tempo urlava in tv… eh eh eh).

Giallo e Arancione - Capitan Ventosa - Fabrizio Fontana Questi colori sono energia positiva. Il giallo è il sole, l’arancione è l’alba o il tramonto. Il mio momento a “Striscia” è colorato e positivo, i miei servizi sono ironici e il mio carattere è pieno di allegria. Forse questo costume su un’altra persona striderebbe, io, invece, mi sento a mio agio, prendo l’energia e la amplifico. Fuori dalla tv mi vesto più discretamente, ma indosso sempre qualcosa con un tocco vivace, spesso un calzino di un colore e uno di un altro.

Verde e Marrone - Luca Abete Ricci disse: “Ti vestirai da abete”. “In che senso?”. Temevo mi vestisse da albero con tanto di aghi. Per fortuna si riferiva ai colori. La parte sopra verde è la chioma dell’albero, quella sotto, marrone, è il tronco. Nei servizi io saluto indicandomi dalla testa ai piedi con la telecamera che sale e scende. Nella vita io sono verde da tutti i punti di vista: verde come la speranza, la natura e l’ambiente. Verde è pure la maglia dell’Avellino, la squadra di calcio della mia città!#

Giallo - Stefania Petyx Nessuna donna sceglierebbe il giallo, è un colore che sta male a tutti. Me lo assegnò Antonio Ricci 17 anni fa. La sua idea era un mix di “Signora in giallo” e “Sherlock Holmes” con tanto di cane un po’ british. Sono il frullato di due investigatori. Si dice che i cani siano daltonici, ma il mio appena mi vede in giallo arriva con il guinzaglio perché per lui significa “uscire”. P.S. Un giorno in un campo di pomodori ho scoperto che il giallo attira i moscerini, erano tutti appiccicati al mio impermeabile!



Bianco - Moreno Morello Ricci mi disse: “Ti chiami Morello e io ti vesto di bianco così sei un ossimoro (figura retorica che accosta due concetti opposti, ndr) vivente”. Avevo cominciato a fare i servizi con un certo stile e una certa eleganza espositiva e il bianco era il colore che mi rendeva conosciuto e riconoscibile. Il primo abito era sul genere Grande Gatsby con tanto di cappello, poi sono passato allo smoking. Arrivi immacolato e pensi che non ti menino per non lasciare segni indelebili. Illusione! Di questi abiti ne ho accumulati ormai una ventina, alcuni hanno il grigiore del tempo. Confesso che per il lavoro ho pure passato varie notti “in bianco”: dietro “Striscia” c’è molta preparazione e la notte è un momento interessante per le ricerche e le indagini.

Azzurro - Riccardo Trombetta Devo occuparmi degli errori della burocrazia, vado in giro a dar fiato alle ingiustizie nei confronti dei cittadini italiani. L’azzurro richiama la Nazionale di calcio e il “rever” malandrino il tricolore. Essendo io un grande fan della Marvel e dei supereroi, così vestito mi sento una sorta di Capitan America “de’ noantri”. Certo, ti riconoscono a un chilometro di distanza! I bambini poi impazziscono per la trombetta, infatti ne ho già cambiate tre! Tolto l’abito, a me l’azzurro fa subito venire in mente l’immensità del mare.



