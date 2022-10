A “Striscia la notizia” tornano Roberto Lipari e Sergio Friscia

La scorsa stagione hanno condotto insieme 44 puntate. E ora i comici palermitani Roberto Lipari e Sergio Friscia tornano dietro il bancone di "Striscia la notizia" da lunedì 24 ottobre e vi resteranno fino al 10 dicembre.

Una coppia collaudata, carica di ironia, le cui strade si sono incrociate già prima del tg satirico ideato da Antonio Ricci. Nel 2019, infatti, avevano recitato insieme nel film "Tuttoapposto". Friscia era entrato come imitatore di Beppe Grillo già nel 2011. Lipari è invece approdato a "Striscia" nel 2019 come inviato.

Ma qual è il loro stato d’animo alla vigilia del loro rientro da timonieri? «Tornare alla conduzione di questo straordinario programma è la dimostrazione che il mitico Antonio Ricci ci ha visto lungo quando ci ha lanciati lo scorso anno. E che il pubblico, a cui devo praticamente tutto per questi 32 anni di carriera, continua a volermi bene» dice Friscia. E gli fa eco Lipari: «Non ho nessun brutto vizio: non fumo, non bevo, non mi candido. Sono pure a dieta. Ma ammetto di avere una dipendenza: "Striscia"! Starei dietro quel bancone sempre».