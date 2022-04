A “Ulisse” i 70 anni di Regno di Elisabetta II

Una puntata speciale dedicata alla storia della sovrana inglese. Ospite di Alberto Angela è l'attrice inglese Helen Mirren Elisabetta II Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Sarà una puntata speciale quella di "Ulisse, il piacere della scoperta" di sabato 23 aprile. Il programma di Alberto Angela che porta la divulgazione in prima serata su Rai1, sarà infatti dedicato alle celebrazioni del Giubileo di platino della regina Elisabetta II, con un documentario intitolato “Elisabetta II, l’ultima grande regina” che indagherà sulla vita di uno dei più importanti personaggi del nostro tempo, la regina inglese che quest’anno taglia il traguardo di 70 anni di Regno segnando il primato di prima sovrana nella storia inglese a detenere il trono tanto a lungo.

Sarà un viaggio nel tempo che attraversa buona parte del ’900 e giunge fino ai nostri giorni, nei decenni del suo regno attraverso i principali fatti storici e familiari che hanno toccato la casa reale dei Windsor con le più belle immagini d’epoca, molte delle quali restaurate e riportate al loro splendore originale.

Ospite d’eccezione della puntata è l’attrice inglese Helen Mirren, premio Oscar proprio per la sua interpretazione della regina nell’acclamato film “The Queen”. In esclusiva per “Ulisse” racconta il suo primo incontro con la sovrana dopo averne vestito i panni sullo schermo.

Veronica Pivetti, invece, interpreta un brano de “La sovrana lettrice” dello scrittore inglese Alan Bennett, mentre il giornalista e scrittore Antonio Caprarica rivela alcuni aneddoti poco noti sulla famiglia reale inglese. Dalle Teche Rai, infine, l'indimenticabile Gigi Proietti dà voce a Edoardo VIII, re per meno di un anno, che con la sua clamorosa abdicazione ha spianato la strada al regno di Elisabetta.