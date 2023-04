“Affari tuoi”, Amadeus fa la rivoluzione: tutte le novità

A 20 anni dalla prima puntata, riparte il celebre gioco di Rai1 con tante novità: e noi ve le raccontiamo Amadeus Giusy Cascio







Nello Studio 2000 della Rai di via Mecenate a Milano c’è un gran fermento. Messo un attimo in stand by “Soliti ignoti - Il ritorno”, Amadeus da domenica 16 aprile sarà ancora protagonista su Rai1 nella fascia oraria che segue il telegiornale con un classicone dei game show: “Affari tuoi”. Il programma, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, torna per la regia di Stefano Mignucci nella formula con cui ha debuttato 20 anni fa con Paolo Bonolis (la prima puntata andò in onda il 13 ottobre 2003) e che lo ha reso super popolare. Ricordate? Alcune espressioni del conduttore diventarono veri e propri tormentoni: «Scavicchi, ma non apra» o il «vecchio conio».

Adesso, dopo una serie di puntate speciali andate in onda nelle scorse stagioni (per esempio, gli spin-off “Affari tuoi - Viva gli sposi!”, presentato da Carlo Conti e dedicato ai fidanzati a caccia di una lista nozze, e “Affari tuoi - Formato famiglia” con Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo), il mitico gioco dei pacchi torna, tutti i giorni, con molti degli elementi del meccanismo originale, più qualche gustosa novità.

In ogni puntata, infatti, ci saranno 20 rappresentanti delle 20 regioni italiane e ogni sera uno di loro sarà il “pacchista” protagonista della puntata. Il pacco sarà leggermente diverso: non più celeste, ma blu elettrico. E potrà contenere un premio che va da zero euro a un massimo di 300 mila euro (nelle passate stagioni, invece, si era arrivati a mettere in palio fino a un milione di euro, vinti solo in due occasioni: il 7 aprile 2006 e il 17 marzo 2012).

Chi verrà estratto dal notaio per giocare potrà chiamare al suo fianco, come supporto, un familiare o un amico. Nel corso della partita, come di consueto, il concorrente potrà ricevere via via delle offerte più o meno allettanti dal “Dottore”, il personaggio misterioso che interviene attraverso un telefono in studio. Ma attenzione: non ci sarà più l’apparecchio vecchio stile con la cornetta, ma uno smartphone. Chissà se questa modernità renderà il Dottore più convincente... Le offerte proposte potranno essere trascritte da Amadeus su un cartoncino che verrà distrutto nel caso di rifiuto del concorrente.

Nuovo di zecca è il gioco “La regione fortunata” che dà ai partecipanti una chance di vincita in più. Quando resteranno in gara gli ultimi due pacchi, se il concorrente non sarà contento dell’evoluzione della partita, potrà decidere se usarlo oppure no. Se sceglierà di farlo, avrà di fronte a sé la cartina dell’Italia, con le 20 regioni illuminate: soltanto una conterrà 100 mila euro. Se il concorrente la indovinerà al primo tentativo, si aggiudicherà il premio. Altrimenti avrà un’altra possibilità: Amadeus dimezzerà il numero delle regioni, che passeranno quindi a 10. A questo punto, in caso di risposta esatta, il premio sarà di 50 mila euro. Invece, in caso di errore, non si vincerà nulla.

Come sempre, la suspense è il cuore dello show, perché decidere se “prendere o lasciare” è un bel “dilemma”. Non a caso in Francia la trasmissione si chiama “À prendre ou à laisser” e in Albania “Dilema”! Sì, perché “Affari tuoi”, basato sul format olandese “Deal or no deal” creato da Dick de Rijk, è un fenomeno globale: in questi 20 anni è andato in onda in 84 Paesi, per un totale di oltre 320 edizioni nel mondo. Oltre che da noi sta tornando di moda in Messico, in Brasile, in Argentina. E presto sarà ritrasmesso nel Regno Unito. All’estero spesso, al posto dei pacchi, i premi sono contenuti dentro delle valigette e le offerte le fa un “Banchiere”.

Del resto, ogni conduttore aggiunge un tocco personale al gioco. Antonella Clerici aveva i pacchi rosa e un maialino in studio, Max Giusti introdusse il “pacco Y” e il “pacco matto”. Con le varie versioni di Flavio Insinna sono comparse “La matta”, “Lo sgambetto”, il “Brivido” e la voce di una Dottoressa. Siamo pronti a scommettere che anche Amadeus di puntata in puntata saprà stupirci scatenando la fantasia della squadra di autori al lavoro sul programma (Pasquale Romano, Marco Perrone, Lorenzo Leone, Sonia Mastellone, Davide Minnella, Luca Passerini e Riccardo Ruggenini) con un solo obiettivo in mente: farci divertire.