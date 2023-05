“Affari tuoi”? Per una volta Sorrisi si fa gli… affari loro dietro le quinte

Cosa succede negli studi Rai, dentro e fuori, prima che inizi il gioco serale condotto da Amadeus (con un pizzico di “tifo”) Barbara Mosconi







Le persone si mettono in fila dal primo pomeriggio. Gli studi sono quelli Rai in via Mecenate a Milano. Un grande capannone: da una parte è allestito il bosco fiorito del mezzogiorno di Antonella Clerici, dall’altra c’è la scenografia del pomeriggio con le postazioni dei “pacchisti” e la ruota di “Affari tuoi”.

Gli spettatori entrano uno a uno, si siedono sugli spalti e per oltre un’ora di attesa canteranno, balleranno e ascolteranno musica. La signora Giuliana è una “habituée”, arriva dalla provincia di Cremona, non si è persa una puntata da quando “Affari tuoi” è ripartito a metà aprile. Parole sue: «Amadeus è bellissimo e carinissimo, ha fatto foto con tutti».

Dietro le quinte Credit: © Alessandro Zambianchi Un super tifoso come Amadeus non può che sottoporsi al trucco con mantellina interista personalizzata con il suo nome “Ama” che tra l’altro richiama il motto della squadra: “Amala". Credit: © Alessandro Zambianchi Da sinistra Lorenzo Leone (autore), Mignucci (regista), Menniti (produttore), Luca Passerini (autore), Sonia Mastellone (autrice) e Amadeus. Credit: © Alessandro Zambianchi Amadeus è pronto: prima di entrare in studio fa un breve ripasso con l’autore Marco Perrone. Credit: © Alessandro Zambianchi Sta per iniziare la registrazione e Amadeus si avvia in studio, dietro di lui il produttore Andrea Menniti. La puntata viene registrata senza interruzioni così come sarà trasmessa in tv. Credit: © Alessandro Zambianchi Il pubblico entra in studio, una guardia controlla i nominativi e chiede un documento di riconoscimento. Credit: © Alessandro Zambianchi Lo “scalda pubblico” Gianfranco Bruno intrattiene gli spettatori per quasi un’ora con musiche e animazione fino all’inizio della puntata. Credit: © Alessandro Zambianchi La cabina di regia diretta da Stefano Mignucci è allestita in un camper parcheggiato fuori. Da lì si ha il controllo dello studio e della ruota. Credit: © Alessandro Zambianchi Ogni “pacchista” porta da casa alcuni cambi per vestirsi in maniera diversa ogni puntata: gli abiti sono visionati dalle costumiste e, nel caso, aggiustati dalle sarte. Credit: © Alessandro Zambianchi Da questo pulsante si aziona la ruota che gira senza sosta una volta posizionati i pacchi. Credit: © Alessandro Zambianchi Pochi minuti prima dell’inizio i pacchi arrivano nel retro dello studio disposti su due carrelli e scortati da una guardia. Credit: © Alessandro Zambianchi L’attrezzista Andrea Pastorino, dopo aver aiutato il notaio nella stanza “segreta” a chiudere i pacchi, li dispone sulla ruota. Credit: © Alessandro Zambianchi Controllo minuzioso della disposizione. I pacchi sono costruiti con cartone rivestito con lamine lucide color bluette. Credit: © Alessandro Zambianchi La postazione del conduttore: c’è il telefono su cui chiama il famoso Dottore, Pasquale Romano, proponendo le sue offerte; un tablet e il pennarello con cui Amadeus compila gli assegni partendo dall’ultima cifra per far crescere la suspense. Credit: © Alessandro Zambianchi «Il tritadocumenti non è presente nelle altre versioni del format nel mondo: visivamente concretizza il rifiuto dell’offerta fatta dal Dottore» spiega Federico Antonini, curatore Endemol Shine Italy.

La scrivania trasparente al centro dello studio, invece, è ancora vuota. Là dove a breve verranno posizionati il libretto gigante degli assegni, il tritadocumenti e il famoso telefono rosso con cui Amadeus dialogherà per tutta la puntata con il Dottore, famigerato tentatore che al concorrente di turno offre denaro in crescendo e, ahimè, in diminuendo. Il conduttore non è ancora arrivato, ma dietro le quinte produttori e autori sono al lavoro.

Eccolo il famoso Dottore, al secolo Pasquale Romano, altissimo, occhialoni e giacchetta. Lui, Amadeus e gli altri autori hanno tirato fuori dal cassetto il caro vecchio format e gli hanno dato una spolverata: «Abbiamo aggiunto il gioco finale della “regione fortunata” e abbiamo puntato sul ritorno delle regioni perché con i campanilismi il pubblico partecipa molto». Andrea Menniti, produttore esecutivo Endemol Shine Italy, chiarisce: «Qui il casting è proprio mirato alla selezione dei concorrenti più rappresentativi di una regione, mentre ai “Soliti ignoti” si cercano mestieri e personaggi particolari».

Nel frattempo, da qualche parte, in qualche stanza segreta senza nessuna indicazione sulla porta, sono rinchiusi i pacchi. «Vi ha accesso il notaio» spiega Francesca Spinelli, produttrice Rai. «La procedura vuole che sia lui da solo ad abbinare un valore in denaro a ogni scatola». Una volta chiusi, solo allora i pacchi usciranno dal “caveau”.

Ma prima esce dal camerino Amadeus. Davanti a una sua gigantografia in stile Andy Warhol appesa lungo il corridoio discute gli ultimi dettagli con gli autori e si avvia verso la famosa ruota, nel retro dello studio, che già gira senza sosta con i pacchi luccicanti posizionati sopra. Gira la ruota, gira la ruota... Ah no, quello era un altro gioco.