“Affari tuoi”: pronti alla sfida? Torna il gioco dei pacchi

Dopo il grande successo della scorsa primavera, Amadeus riporta su Rai1 “Affari tuoi”, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Il “gioco dei pacchi”, che vede protagonisti 20 rappresentanti delle regioni italiane accompagnati da un loro familiare, torna con le novità introdotte nella scorsa edizione: dal gioco finale della “Regione fortunata” alla presenza dello smartphone al posto del telefono, dal libretto degli assegni (su cui Amadeus trascrive le offerte del Dottore) al “tritadocumenti” per distruggerli in caso di rifiuto da parte dei concorrenti. Unica novità è lo studio, che da Milano torna al Teatro delle Vittorie di Roma. In occasione dei 20 anni del gioco, che ha debuttato il 13 ottobre del 2003, ripercorriamone storia e curiosità, partendo proprio dalla sua... casa.

Quanti studi hanno ospitato il programma?

La prima edizione è andata in onda dal Teatro 4 degli Studi De Paolis di via Tiburtina a Roma. Nella seconda il programma si è trasferito nello Studio 5 degli Studi Dear di via Nomentana, sempre a Roma (con una breve parentesi “sanremese” durante il Festival, condotto quell’anno, il 2005, dallo stesso Bonolis). Dalla terza alla nona edizione è andato in onda dal Teatro 7 degli Studi De Paolis. Lo storico Teatro delle Vittorie, ancora a Roma, ha fatto da scenario dalla 10a alla 14a edizione. Per “Affari tuoi - Viva gli sposi!” con Carlo Conti si è ritornati allo Studio 5 degli ex Studi Dear, ora rinominati Studi Fabrizio Frizzi. Lo stesso per “Affari tuoi - Formato Famiglia” con Amadeus. Nel 2023 il programma si è trasferito a Milano, nello studio 2000 di via Mecenate. Ora è tornato al Teatro delle Vittorie a Roma.

Chi ha inventato il format e dove va in onda?

È basato sul format olandese “Deal or no deal”. In poco più di 20 anni, è stato prodotto in 84 nazioni per un totale di oltre 320 edizioni nel mondo. Da qualche anno si sta assistendo a un ritorno in diversi Paesi tra cui Spagna, Usa, Francia, Messico, Brasile e Argentina. Nei Paesi Bassi, dove ha esordito, continua ad andare in onda.

Come si è arrivati al titolo “Affari tuoi”?

C’erano al vaglio diverse ipotesi (come “Il pacco” e “Affare fatto”). Alcune, poi, si sono rivelate simili a titoli già registrati e, alla fine, si è optato per l’attuale. D’altronde, se decidi di accettare o rifiutare un’offerta, sono solo... “Affari tuoi”!

Ci sono elementi introdotti nel format italiano?

Il telefono attraverso cui vengono proposte le famigerate offerte per i concorrenti, i pacchi (al posto delle valigie utilizzate negli altri Paesi), la regionalizzazione dei concorrenti e (novità della scorsa edizione condotta da Amadeus) il gioco finale della “Regione fortunata”.

Negli anni sono cambiati i pacchi? Chi li realizza?

I pacchi di “Affari tuoi” sono sempre stati azzurri, tranne nell’edizione di Antonella Clerici (in cui erano rosa) e nelle puntate andate in onda da Sanremo, condotte da Bonolis (in cui erano floreali). Hanno cambiato colore, poi, in “Affari tuoi - Viva gli sposi!” con Carlo Conti, in cui erano color argento. Dalla scorsa edizione, infine, sono diventati blu elettrico. I pacchi vengono realizzati da una ditta che segue le indicazioni frutto del lavoro d’insieme fra autori, responsabili Rai e reparto scenografico.

Chi è il Dottore?

«Attualmente è Pasquale Romano, che è stato il Dottore anche nelle edizioni condotte da Bonolis, Clerici e nelle prime di Insinna e Giusti. Nel 2011, la terza edizione con Giusti, arrivò Max Novaresi. Il ritorno di Insinna, nel 2013, ha visto il debutto della Dottoressa Stefania: la sua vera identità non è mai stata rivelata. Con “Affari tuoi - Viva gli sposi!” è tornato Pasquale Romano, che ha continuato a rivestire il ruolo anche in tutte le puntate di Amadeus.

Il programma ha mai avuto delle mascotte?

Nell’edizione della Clerici c’era il maialino “Frugolo”: “parlava” in dialetto napoletano. Flavio Insinna ha avuto sotto il tavolo la mascotte “Flavietto”: una sua riproduzione con il cappello verde, arco e frecce per imitare Robin Hood, e in mano una scatola da 500 mila baci.

Il pubblico c’è sempre stato? Da quante persone è composto all’incirca?

C’è sempre stato, tranne in “Affari tuoi - Viva gli sposi!” a causa della pandemia. Il numero varia a seconda della scenografia. In media, gli spettatori sono un centinaio.

Ci sono storie particolari legate ai soldi vinti grazie al programma?

Tra le storie più toccanti, c’è quella di due ragazze, una concorrente per la Puglia e l’altra per l’Abruzzo, che si sono ritrovate in studio e riconosciute dopo aver vissuto, insieme, il terremoto dell’Aquila del 2009. Una concorrente abruzzese, infatti, guardando la collega pugliese ha riconosciuto la ragazza che, durante quella tragica notte, l’aveva aiutata raccogliendo la scarpa della sua bambina. “Affari tuoi” può cambiare la vita di chi ci gioca anche senza vincere la cifra più alta messa in palio. C’è chi, con la vincita, è riuscito a estinguere un mutuo, chi ha comprato casa (per sé o per i familiari), chi ha mandato a studiare i figli all’estero, chi è riuscito ad aprire un ristorante. E anche chi ha trovato l’amore.