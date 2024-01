“Affari tuoi – Speciale Lotteria Italia” e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, sabato 6 gennaio

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







Il marchese del grillo - Rete 4 - Ore 21.25

'lo so' io, e voi non siete … ". Dopo più di 40 anni, questa commedia di Mario Monicelli non ha perso neppure un briciolo della sua carica dissacrante. Merito soprattutto di Alberto Sordi, in uno dei suoi ruoli più popolari: triviale, sfrontato, assolutamente irresistibile.

Licorice Pizza - Rai3 - Ore 21.30

Alana Haim e Cooper Hoffman sono i protagonisti di questa strampalata e coloratissima commedia firmata da Paul Thomas Anderson ("Boogie Nights") e ambientata nella Califomia degli Anni 70.

Affari tuoi - Speciale Lotteria Italia - Rai1 - Ore 20.35

I biglietti sono in vendita dal 25 settembre 2023, ma solo stasera si sapra quali cambieranno la vita di chi li ha acquistati … Dal Teatro delle Vittorie di Roma, Amadeus conduce una puntata speciale del gioco dei pacchi, ricca di sorprese e di ospiti, nel corso della quale scopriremo i numeri dei biglietti che hanno vinto i premi piu ricchi, a partire naturalmente dal primo premio da 5 milioni di euro.

L'attimo fuggente - Italia 1 - Ore 21.20

Solo un irresistibile attore comico? Assolutamente no: Robin Williams ha saputo esaltare il suo talento anche in film "seri". Forse il più noto e amato è questo (ambientato nell'America perbenista del 1959), in cui interpreta un trascinante professore di letteratura capace di insegnare ai suoi studenti il valore della libertà. Dirige Peter Weir.

Squadra Cobra 11 - Rai 2 - Ore 18.45

Dal 1996, anno di nascita della serie, sono cambiate molte cose nella serie tedesca, tranne l'indiscusso protagonista: Erdogan Atalay, interprete dell'ispettore capo Semir Gerkhan che, anche nell'episodio di stasera, lotta a muso duro contro i criminali.

Forever Vespa - Storia di un mito

Nel 1953, quando apparve nel film "Vacanze romane" con Gregory Peck e Audrey Hepburn, la Vespa era uscita da poco: venne infatti brevettata nel 1946. Da allora la sua fama e il suo fascino hanno continuato a crescere, come testimonia questo documentario che ne racconta la storia.

Per chi vuole vedere altri film Polar Express - Twentyseven - Ore 21.10 C'era una volta un treno diretto verso il Polo Nord ... Un film d'animazione diretto da Robert Zemeckis (premio Oscar per "Forrest Gump"), nel quale ben sei personaggi sono ispirati a Tom Hanks. Io c'è - Cine34 - Ore 21.15 Titolare ormai disperato di un bed & breakfast a un passo dal fallimento, Edoardo Leo lo trasforma in luogo di culto, per evitare di pagare le tasse ... Una commedia agrodolce. Heidi - Canale 5 - Ore 21.20 Il romanzo per bambini, che aveva gia ispirato il cartone animato degli Anni 70, diventa un film nel 2015. Accanto alla piccola Anuk Steffen, nei panni del nonno, c'è il grande Bruno Ganz. Book Club 2 - Sky Cinema Uno - Ore 21.15 Tornano le quattro amiche fanatiche della lettura. Stavolta Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen e Mary Steenburgen decidono di concedersi una vacanza da sogno ... in Italia!

Memo sport

SCI: COPPA DEL MONDO

Ore 9.15 Gigante femminile (manche 1)

Ore 12.15 Gigante femminile (manche 2) (Rai Sport, Eurosport)

Ore 10.30 Gigante maschile (manche 1)

ore 13.30 Gigante maschile (manche 2) (Rai Sport, Eurosport)

BASKET: SERIE A

ore 20.30 Treviso-Varese (Eurosport 2, Dazn)

