“Agorà Estate”, l’informazione a colazione con Maria Soave

Dal 17 giugno su Rai3 dalle 8 del mattino Antonella Silvestri







Il 17 giugno su Rai3 dalle 8 del mattino torna "Agorà Estate", l’appuntamento che mantiene viva la discussione sui temi di attualità e politica anche nei mesi caldi. Alla conduzione, la giornalista Maria Soave, volto del Tg1.

Maria, pronta a svegliarsi all’alba?

«Prontissima! Rispetto alle levatacce dello scorso anno, poi, mi alzo pure più tardi (ride). Quando ho condotto il Tg1 del mattino, arrivavo in Rai alle 4.20, come una panettiera. Ora guadagno un’ora di sonno e arrivo in azienda alle 5.30».

Difficile tenere alta l’attenzione del pubblico durante l’estate...

«Molte persone sono in vacanza e sentono il bisogno di alleggerire la tensione. Noi arriveremo a una settimana dalle elezioni. Però "Agorà" è un programma forte che conta su uno zoccolo duro di spettatori interessati all’approfondimento».

Quali argomenti pensa vadano approfonditi?

«La sanità, prima di tutto, ma ci sta a cuore anche il tema del lavoro. Ci sono tante crisi aziendali dovute agli strascichi del Covid, al fatto che viviamo due guerre a noi vicine, quelle in Ucraina e in Medio Oriente. La crisi nel Mar Rosso fa aumentare i prezzi, i costi dei mutui sono ancora alti, insomma non è un bel momento».