Ai “Soliti ignoti” i vip giocano a fin di bene

«Posso avere un altro aiuto?». «Ma ora devo dimezzare?». «Cosa succede adesso?». Da qualche mese queste sono alcune delle domande che i concorrenti del programma “Soliti ignoti - Il ritorno” fanno al conduttore Amadeus.

Succede infatti che... i soliti ignoti siano diventati i soliti noti. O meglio, i concorrenti ora sono personaggi famosi che giocano per vincere soldi da devolvere in beneficenza. E diciamoci la verità: non tutti sono preparatissimi sui meccanismi del gioco!

«Ma no!» ride Amadeus. «È solo che il concorrente normale conosce perfettamente il gioco perché si iscrive proprio per partecipare. Molti vip invece lo seguono, ma magari non con la stessa attenzione. La vera differenza tra loro e i concorrenti normali semmai è nel timore di rischiare. Giocando per beneficenza sono più prudenti. Tanti dicono: “Se giocassi per me azzarderei, ma sono soldi che aiutano le persone, non voglio essere troppo spavaldo e poi rimanere a bocca asciutta”».

Vincita dopo vincita, le somme sono state devolute finora all’organizzazione umanitaria Cesvi e all’ospedale Spallanzani di Roma.

Facciamo un passo indietro: come è nata l’idea dei vip?

«Come un esperimento» prosegue Amadeus. «A causa delle restrizioni anti-Covid lo studio era vuoto, niente pubblico, né calore, né allegria. Ho pensato allora di invitare personaggi conosciuti, che venissero a giocare e che non fossero intimoriti da uno studio così silenzioso. L’esperimento è piaciuto: ci seguono più di 5 milioni di telespettatori tutti i giorni, quindi continueremo così fino a fine stagione. E aggiungo: a settembre vorrei riprendere sempre con i vip e, mi auguro, con il Teatro Delle Vittorie pieno di pubblico!».