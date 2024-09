Ai “Tim Music Awards” si celebra la grande musica

A Verona Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono la serata che premia gli artisti con i dischi più amati e i tour di maggiore successo dell’ultimo anno Tiziana Lupi







Tra gli artisti che hanno venduto più dischi nell’ultimo anno ci saranno Tony Effe e Gaia con “Sesso e samba” e Annalisa e Tananai con “Storie brevi”? E, forse, i The Kolors con “Karma” o Emma con la sua “Femme fatale”? Per saperlo basterà seguire venerdì 13 e sabato 14 settembre, in prima serata su Rai1, i “Tim Music Awards”, la manifestazione che premia gli album e i singoli più venduti nell’ultimo anno (in questo caso tra settembre 2023 e settembre 2024) e gli eventi e i tour che, nello stesso periodo, hanno superato i 100, i 200 e i 300 mila spettatori. A condurre le due serate di questa 18a edizione saranno ancora una volta Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

«È sempre un onore e un piacere iniziare la stagione televisiva con un evento così prestigioso dall’Arena di Verona ed è una gioia dividere quel palco con Vanessa, con cui c’è una splendida sintonia professionale» commenta il conduttore. Come lui, la Incontrada: «Con Carlo ormai ci conosciamo davvero bene e rivederci lì è anche un modo per ritrovarci perché durante l’anno siamo sempre impegnati, ognuno ha il suo mondo e vive nella sua città, non è facile vedersi». E prosegue: «I “Music Awards” sono un evento molto bello e importante per la musica. Sono 13 anni che li conduco, mi sento come a casa mia. E sono molto felice di essere di nuovo a Verona, che è una delle città più belle d’Italia e mi regala sempre grande emozione. Insomma, questo settembre si parte davvero alla grande con la musica italiana».

Come di consueto, nel corso delle due serate gli artisti premiati si alterneranno sul palco non solo per ricevere i prestigiosi riconoscimenti assegnati ma anche per proporre le loro performance esclusive, regalandoci belle emozioni e offrendo ancora una volta una piacevole fotografia del panorama musicale italiano.