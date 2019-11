Aiutiamo la ricerca: su Rai3 lo speciale “Conta su di noi”

07 Novembre 2019 | 9:15 di Redazione Sorrisi

Per un’intera settimana le reti Rai hanno dedicato nelle loro trasmissioni ampio spazio per sensibilizzare gli spettatori sulla lotta contro i tumori e sostenere la ricerca dell’Airc.

Una maratona di solidarietà che si conclude domenica 10 novembre alle 20.30 su Raitre con lo speciale "Conta su di noi" condotto da Francesca Fialdini, Michele Mirabella e il dottor Pier Luigi Spada. Nel corso della serata interverranno diversi ricercatori per illustrare le nuove frontiere nella cura dei tumori.

Inoltre assisteremo alle testimonianze di chi sta affrontando la malattia con le terapie più avanzate e alla storia di Rita Forte che ha combattuto contro il cancro al seno per due volte. Una particolare attenzione verrà poi riservata al ruolo della dieta nella prevenzione con la partecipazione di volti del mondo dello spettacolo che saranno coinvolti in un quiz sui “veri e falsi” che riguardano gli alimenti. Non mancheranno infine gli interventi di altri volti famosi, come Cesare Bocci, Flavio Insinna e Dario Vergassola.

Il numero per le donazioni via Sms è 45521.