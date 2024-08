Al via le repliche di “Zelig” con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio

Da Lunedì 12 agosto su Canale 5 in prima serata cominciano le repliche dell’ultima edizione del programma Redazione Sorrisi







In estate si ha ancora più voglia di svago e leggerezza. E allora, perché non vedere o rivedere gli spassosi sketch e le tante gag dei comici di "Zelig"? Da Lunedì 12 agosto su Canale 5 in prima serata cominciano infatti le repliche dell’ultima edizione del programma condotto dalla super collaudata coppia formata da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio.

L’edizione andata in onda dal 23 novembre al 7 dicembre 2023, registrando ottimi ascolti, ci ha regalato tante imperdibili esibizioni, che spesso coinvolgono gli stessi conduttori. Come, ad esempio, il duetto tra la Incontrada e Teo Teocoli in versione Adriano Celentano. Imperdibili, poi, il monologo sulla famiglia di Andrea Pucci e gli scioglilingua di Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta. I PanPers ci divertono con la loro interpretazione di "Temptation Island" e Max Angioni con il suo Kevin Scannamanna. E poi ancora tante risate con, tra gli altri, Enrico Bertolino, Raul Cremona, Antonio Ornano e i giovani talenti Francesco Migliazza e Vincenzo Comunale.