Al via “Unomattina Weekly”, con Fabio Gallo

Da sabato 8 giugno, su Rai1 alle 8.30, assieme a Carolina Rey e Giulia Bonaudi, darà il buongiorno agli italiani Tiziana Lupi







Come da tradizione, anche a "Unomattina Weekly" squadra che vince non si cambia. E così da sabato 8 giugno, su Rai1 alle 8.30, saranno ancora Fabio Gallo e Carolina Rey, con Giulia Bonaudi, a dare il buongiorno agli italiani. «L’obiettivo è sempre lo stesso: fare compagnia agli spettatori in un’estate che si preannuncia calda non solo dal punto di vista climatico ma anche da quello economico. Rispettando sempre chi ci guarda. Gli ottimi risultati dello scorso anno ci confermano che abbiamo scelto la strada giusta» spiega Gallo.

Vi occuperete di costume, società e attualità ma, soprattutto, di vacanze. Vogliamo dare qualche consiglio?

«Partirei dalla meta: mai focalizzarsi sui luoghi più gettonati. La fortuna del nostro Paese è che, accanto alle località famose, ci sono borghi e cittadelle in cui si vive benissimo e la qualità del paesaggio è la stessa se non migliore. E le comodità non mancano».

Mare o montagna?

«Se conduco anche "Linea Blu" una ragione ci sarà (ride). Sono un bravissimo sciatore e amo la montagna, ma in inverno. In estate esiste solo il mare».

Qualche località da consigliare?

«Io amo tutti i posti dove posso fare surf e andare in barca a vela. Rimanendo in Italia, direi tutte le coste tirreniche e le isole, in particolare il versante occidentale della Sardegna. Se vogliamo andare lontano, invece, sceglierei la parte oceanica della Francia, un vero paradiso».

Cosa non può mancare in valigia?

«Una mappa cartacea. So che rischio di sembrare un amante del vintage ma, credetemi, la cartina mi ha salvato tante volte perché questi fantastici cellulari perdono il segnale più spesso di quanto si creda!».