Al via “Vittime collaterali” con Emma D’Aquino

Storie di uomini e donne travolti da eventi che, pur non colpendoli in prima persona, ne hanno cambiato per sempre le vite Simona De Gregorio







Storie di uomini e donne travolti da eventi che, pur non colpendoli in prima persona, ne hanno cambiato per sempre le vite. Ce le racconta Emma D’Aquino in "Vittime collaterali", su Rai1 da lunedì 1° maggio.

Emma, ci racconti...

«Saranno cinque puntate, ognuna dedicata, appunto, ai familiari di chi è stato coinvolto in tragici eventi. Nella prima, parleremo di tre ragazzi che hanno perso la vita durante l’alternanza scuola-lavoro. La seconda sarà sugli orfani dei femminicidi. In seguito ci occuperemo dei parenti di chi è schiavo della ludopatia e di un tema attualissimo come l’integrazione culturale: figli di immigrati che, seppur nati qui, sono soggiogati dalle rigide tradizioni a cui resta legata la famiglia. Per chiudere, uno speciale dedicato ai parenti di chi è caduto nella lotta contro la mafia».

C’è una storia che l’ha colpita?

«Il dolore dei genitori di Giuseppe Lenoci, morto in un incidente nello stage scuola-lavoro a soli 16 anni. La loro fatica nel raccontare, nell’accettazione dell’accaduto».

Seppur siano vicende diverse, c’è qualcosa che le accomuna?

«Sono tutte persone che benché ferite e provate, hanno voglia di reagire, di capire come sono andate le cose e di andare oltre».

Parlerete anche delle strutture di sostegno per chi ha vissuto tutto ciò?

«Sì, soprattutto mostreremo che in Italia sono molto attivi il volontariato e le associazioni no profit. Il loro ruolo è stato determinante, per esempio, per promuovere una legge sulla sussistenza agli orfani di madri vittime di femminicidio».

Qual è l’obiettivo del programma?

«Mi interessa portare all’attenzione del pubblico temi di cui la cronaca non si occupa molto: si parla sempre dei protagonisti, mai dei loro familiari. Chi li sostiene, quali sono i loro disagi economici e psicologici? E a queste domande cercheremo di dare risposte e spunti con gli ospiti che avrò in studio, esperti nel tema della puntata».