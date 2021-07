Alan Palmieri conduce “Battiti Live” con la Gregoraci

Al fianco di Elisabetta c'è il direttore artistico del programma e di Radio Norba, con una carriera che comincia proprio tra cuffie e microfono Alan Palmieri Antonio de Felice







Al fianco di Elisabetta Gregoraci per il quinto anno, a condurre "Battiti Live", lo show musicale in onda il martedì (con un’eccezione per giovedì 29) in prima serata su Italia 1, c’è Alan Palmieri, direttore artistico del programma e di Radio Norba, con una carriera che comincia proprio tra cuffie e microfono.

Le origini sono svizzere.

«Acquisite. I miei, padre italiano (pugliese) e madre croata, erano emigrati là negli Anni 70, si sono innamorati. Sono nato nel 1975 e rimasto in Svizzera fino ai 7 anni, poi ci siamo trasferiti nel Salento, dove viviamo ora».

La passione per la radio?

«Avevo 9 anni, a Caprarica di Lecce, dove vivevo, l’emittente locale lancia un appello per rintracciare un bimbo di nome Ivan. Un signore che conoscevo, forse aveva capito male, mi incontra per strada e mi dice: ti stanno cercando. Mi porta nella sede della radio. Si è aperto un mondo meraviglioso, la musica, sono rimasto ipnotizzato».

Il primo passo di una crescita.

«È stato un percorso lungo, le radio cittadine, poi le regionali. Poi l’incontro con Claudio Cecchetto: mi sono spostato a Milano dove ho lavorato a Radio 105 e poi a RTL 102.5, proprio negli anni in cui faceva i primi esperimenti di radio che trasmetteva anche in video. Ho acquisito tanta esperienza. Oggi l’informazione musicale è integrata, fra radio, tv, social, e vive sugli eventi live. Ma il linguaggio base da utilizzare resta sempre quello radiofonico».

Personaggi e tormentoni estivi?

«Penso a Sangiovanni, Fedez-Lauro-Berti, Elettra Lamborghini con "Pistolero", i Måneskin con la cover "Beggin’" . Occhio a "Makumba" di Noemi e Carl Brave: per me nelle prossime settimane sarà molto ascoltata».