Alba Parietti torna in tv da conduttrice con “Non sono una signora”

Dovrebbe partire il prossimo 14 febbraio su Rai2, ma tutti già ne parlano da un pezzo. Anche perché rappresenta il rientro in tv con un programma tutto suo di Alba Parietti. Così, abbiamo raggiunto la conduttrice per presentarvelo in anteprima.

Il programma in questione si intitola "Non sono una signora" ed è dedicato all’arte delle drag queen (uomini che si trasvestono da donne in modo spettacolare). In ciascuna puntata, vedrete cinque vip che grazie al trucco si renderanno irriconoscibili e si sfideranno nei panni di splendide drag queen. Ospiti fissi saranno Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Filippo Magnini e Cristina D’Avena, mentre in giuria troveremo le drag queen Elecktra Bionic, Vanessa Van Cartier e Maruska Starr.

Alba, è contenta di avere nuovamente un programma tutto suo?

«Felicissima. L’ultimo è stato "Alballoscuro" su La7 e risale a undici anni fa. Il fatto curioso è che sia questo sia "Grimilde" su Italia 1 erano stati un vero successo. Mi sono sempre chiesta perché, dopo ascolti record, "Grimilde" non sia stato più riproposto. È stata la mia spina nel fianco».

Come sta vivendo questi anni in tv non da protagonista?

«Per fortuna ho avuto una carriera riconosciuta a livello internazionale che mi ha dato successo, soddisfazione economica e glamour. Così come mi sono capitati eventi positivi, allo stesso modo ho accettato che le cose potessero cambiare. In questi anni sono stata utile per alzare lo share di molti programmi. Riesco a passare da un dibattito politico al canto. Finora ho fatto ciò che desideravo guadagnando anche bene e non sono mai stata disoccupata».

A "Non sono una signora" che Alba vedremo?

«Vedremo un programma che mi somiglia molto ed è il motivo per cui ho accettato di condurlo. Sono sempre stata a favore dei diritti umani in generale e ho sempre guardato con curiosità e rispetto chi avesse orientamenti sessuali diversi dal mio. Tra l’altro, nessuno sa che quando avevo 17 anni frequentavo un locale in voga a Torino dove molti ragazzi si travestivano da drag queen. Mio padre veniva a prendermi a mezzanotte. Quando tutti volevano essere la Carrà, io sognavo Amanda Lear, che nell’ultima puntata sostituirà Mara Maionchi».

Può anticiparci qualcosa del programma?

«Ci sarà tanto divertimento, molta leggerezza e mai un momento di volgarità. Sarà un po’ come uno spettacolo del celebre locale parigino Moulin Rouge».

Lei è considerata un’icona gay e allo stesso è amatissima dagli uomini…

«Ho amato molto e sono stata ricambiata».

Il suo più grande amore?

«A parte Franco Oppini, papà di mio figlio, le storie con Stefano Bonaga e Giuseppe Lanza di Scalea sono state tra le più importanti. Ora sto vivendo una storia bella, romantica e inaspettata con il manager Fabio Adami. Ci siamo conosciuti in treno e me lo sarei fatto scappare se lui non fosse stato così determinato. C’è stato un corteggiamento d’altri tempi».