Alberto Angela presenta la nuova stagione di “Ulisse”

Alberto Angela è tornato a girare il mondo per accompagnarci nei luoghi che hanno fatto la storia. E dal 7 settembre ce li mostrerà in tv, in prima serata su Rai1, nella nuova stagione di “Ulisse”.

Alberto, come sceglie i luoghi da visitare?

«Ogni territorio è come un libro di storia su cui camminiamo. La storia vi cresce sopra proprio come una pianta. Però certi terreni sono meno fertili, altri di più. Ecco, io cerco di scegliere questi ultimi».

Ci fa un esempio di un territorio più fertile?

«La Giordania, a cui dedicherò la prima puntata. A Petra, la città scolpita nella roccia, dimenticata per secoli e riscoperta solo all’inizio dell’Ottocento, mi sembrava di essere Indiana Jones: pare uscita dalla penna di un romanziere. Da lì siamo andati sul fiume Giordano, dove Gesù è stato battezzato; e poi a Jerash, l’antica Gerasa, fino all’ammaliante deserto del Wadi Rum, che si è imposto nell’immaginario collettivo grazie anche a un film: “Lawrence d’Arabia”».

La storia può anche essere dolorosa, come dimostra la seconda puntata.

«La storia è come una musica e noi uomini siamo gli strumenti. Possiamo comporre sinfonie bellissime ma anche inni satanici, suoni orrendi e feroci. Questa è la “musica” che facevano i nazisti. Era doveroso raccontare cosa capitò alle loro vittime, a cominciare dalla più famosa, Anna Frank. Siamo andati nella casa dove era prigioniera ad Amsterdam, ma anche in quella dove ha vissuto prima, che di solito non si può fotografare. Al banco nella sua scuola, che è cambiata pochissimo. E nell’anonima villettina di Potsdam dove è stata decisa la “soluzione finale”. E mentre Anna si nascondeva, una sua coetanea faceva la staffetta contro gli invasori: è Audrey Hepburn. La ascolteremo in una rara intervista su questo aspetto incredibile della sua vita. Abbiamo incontrato anche la scrittrice Edith Bruck, che ci ha raccontato la sua terribile esperienza nei campi di sterminio, fra cui quello di Bergen Belsen. E proprio lì abbiamo ricostruito gli ultimi giorni di vita di Anna Frank».

Il terzo appuntamento è intitolato “La città che visse tre volte”. Perché?

«Perché Istanbul prima fu Costantinopoli e prima ancora Bisanzio. All’inizio era una colonia greca, poi per più di mille anni divenne la capitale dell’Impero romano d’Oriente e per altri 500 dell’Impero ottomano, e oggi è una megalopoli della moderna Turchia. Mi ricorda Roma: qui vedi e comprendi il passaggio di epoche diverse e ognuna ha lasciato i suoi segni. A Istanbul c’è anche una ricca presenza italiana, che risale ai tempi dell’Impero ottomano e ci fa capire come il Mediterraneo sia una comunità profondamente interconnessa».

Si chiude con Nerone e il famoso incendio di Roma...

«Di cui non era colpevole. Non che fosse un santo, ma la leggenda nera dell’imperatore, creata dai suoi nemici, è un buon esempio di “fake news” dell’antichità. E noi cercheremo di ristabilire la verità. Per esempio: l’incendio della Capitale fu dovuto a un’estate di caldo e vento fortissimi, e a un incidente, probabilmente una lucerna caduta. Ed è falso anche che l’imperatore avrebbe ucciso sua madre con un calcio. In realtà era avanti sui tempi in molte cose: la sua Domus Aurea, una villa con laghi e terme, e altre meraviglie, era aperta a tutti, a differenza di quella di Adriano. Componeva musica e suonava. E aveva anche una sua squadra di gladiatori, proprio come oggi un magnate ha la sua squadra di calcio».

Un’ultima curiosità: di recente è nato “Noos”, che va ad aggiungersi ad altri suoi programmi come “Ulisse”, “Stanotte a...”, “Meraviglie”. Sono collegati tra loro?

«Non c’è un sistema, anche perché quando ho creato, per esempio, “Passaggio a Nord Ovest” non avrei mai creduto che sarebbe durato 25 anni. Ma se il pubblico ama un programma, quello continua. E si affianca agli altri. Sono tutti progetti originali: ogni tanto mi chiedono di occuparmi di certi temi, per esempio le bellezze artistiche, e io propongo un format. Da ultimo è arrivato “Noos”per raccogliere l’eredità di “Superquark” di mio padre Piero. Non potevamo lasciar morire la tradizione di un programma di divulgazione scientifica su Rai1, ma non volevamo neppure farlo uguale: è un equilibrio difficile, spero di averlo raggiunto».