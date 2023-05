In vista dell’incoronazione dedica una puntata speciale a segreti e curiosità della vita del sovrano e della famiglia reale Paolo Fiorelli







«La monarchia inglese può sembrare un’istituzione fuori dal tempo, soprattutto se ci si accontenta di leggere le notizie di colore o di “gossip” su questo o quel membro. È come pensare di capire il gioco del calcio guardando solo spizzichi di azione di un giocatore. Noi abbiamo cercato di andare più a fondo: di vedere e capire tutta la partita. Perché il sistema della monarchia britannica coinvolge centinaia di persone ed è regolato da leggi scritte e (ancora di più) non scritte, imposte da secoli di tradizione». Così Alberto Angela presenta “Ulisse - Il piacere della scoperta. La corona dei Windsor”, una puntata speciale del suo programma che andrà in onda mercoledì 3 maggio su Rai1, tre giorni prima della cerimonia di incoronazione di re Carlo III. E a proposito del nuovo sovrano ci rivela (nel riquadro a destra) anche 12 curiosità che forse non conoscete.

Angela, lei spazia dagli imperatori dell’antica Roma ai re d’Inghilterra: di sovrani e dinastie se ne intende!

«Con qualche distinguo... perché l’imperatore Nerone poteva fare più o meno quel che voleva. Un sovrano moderno, invece, un Windsor, deve rispettare tutta una serie di regole rigidissime».

Ma come mai re e regine continuano a interessarci? Non sono ormai anacronistici?

«La loro storia millenaria, che affonda le radici nel Medioevo, fa parte del fascino che esercitano ancora su di noi. E poi sono un po’ come i personaggi della mitologia greca: esseri potentissimi in cui però possiamo identificarci, perché vivono le passioni umane come orgoglio, rabbia, generosità, litigi e persino divorzi. Quello dei Windsor è come uno show in cui ognuno di noi sceglie il suo personaggio preferito».

E il suo qual è?

«Io da studioso cerco di restare equidistante. Però non posso negare che la figura di Elisabetta II, per uno storico, ha un grande fascino: nei suoi 70 anni di regno ha visto il mondo (e la Gran Bretagna) cambiare completamente. Ma racconteremo anche di Camilla e dell’abilità con cui è riuscita a farsi benvolere dai sudditi, nonostante la freddezza che la circondava all’inizio».

Altri invece stanno perdendo la loro popolarità...

«Sulla prossima, scintillante, celebrazione incombono le tensioni di una famiglia lacerata dalle divisioni. Penso al principe Harry e a sua moglie Meghan, protagonisti di libri e documentari che hanno provocato notevole imbarazzo a corte. Attenzione però: casi clamorosi di contrasti e dissidi non sono nuovi nella storia dei Windsor. Ricostruiremo per esempio la vicenda di Edoardo VIII, che per amore di una divorziata americana, Wallis Simpson, rinunciò addirittura al trono nel 1936».

Parlerete anche della cerimonia di incoronazione del 6 maggio?

«Certo. E mostreremo i simboli e gli oggetti coinvolti, a cominciare dalla corona. Ogni sua gemma racconta una storia!».

Che cosa l’ha stupita di più, nel preparare il programma?

«Scoprire che Carlo III avrebbe desiderato una cerimonia più modesta, quasi intima. Ma poi si è dovuto inchinare alla ragion di Stato. Perché la monarchia inglese è anche un’impresa che dà lavoro, porta turismo e diffonde l’immagine del Paese, e deve mantenere una certa solennità. Questo a molti sfugge: quando diventi re, il tuo ruolo diventa più importante dei desideri personali, il che può creare anche sofferenza. La figura tragica di Diana ne è un esempio. A proposito: di lei mostreremo immagini rarissime».

Ci saranno ospiti?

«Sì, a cominciare da Andrea Bocelli, l’unico artista italiano che si esibirà davanti al nuovo Re nel grande concerto al castello di Windsor, il giorno dopo l’incoronazione. Invece il giornalista e scrittore Antonio Caprarica, biografo di molti membri dei Windsor, ci spiegherà riti e tradizioni della famiglia reale. Bona Frescobaldi, che ha spesso ospitato Carlo III nei suoi soggiorni in Toscana, ci rivelerà curiosità e dettagli inediti. E poi sapete che a dirigere l’orchestra dell’incoronazione ci sarà un maestro inglese, ma con la cittadinanza italiana? È Sir Antonio Pappano detto Tony, figlio di emigranti di Castelfranco in Miscano (Benevento). Abbiamo intervistato anche lui».

E ora che la puntata sui Windsor è pronta, a cosa sta lavorando?

«Sono a Torino per preparare un altro speciale di “Ulisse”. Parlerà di mio padre Piero e del ruolo che ha avuto in 70 anni di tv e anche nella società italiana. Lo vedrete a maggio».

Re Carlo da bambino sfogliava i disegni (veri) di Leonardo