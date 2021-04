Ale e Franz: «A “Fuori tema”, che folla sulla nostra cara panchina»

I due comici ci raccontano com’è nato il loro nuovo show per la seconda serata di Raidue: «Oltre a noi ci sono altre persone, diventa una “piattaforma” su cui parlare di tante cose» Ale e Franz Barbara Mosconi







Un po’ di mesi fa Alessandro Besentini e Francesco Villa, in arte Ale e Franz, si sono messi a ideare un programma tutto nuovo che ora, pronto e finito, debutta su Raidue con il titolo “Fuori tema”: otto puntate ogni martedì in seconda serata. «Avevamo una lunga tournée a teatro, pensavamo a questa trasmissione, ma l’avremmo fatta fra un paio di anni se non ci fosse stato il blocco».

Nel lockdown le idee sono venute una dopo l’altra. «Ci chiamavamo via Skype e un paio di volte per sbaglio, al posto di un autore, abbiamo chiamato un simpatico signore che stava facendo grigliate a casa». Un fuori programma. Fuori tema pure quello.

Il titolo del programma è “Fuori tema”. Ma il “tema” qual è?

Ale: «Il tema è giusto trovarlo per poi ingannarlo».

Franz: «Significa anche andare “fuori” dalla nostra linea, fare cose diverse dalle solite. È stato un lavoro molto sperimentale nel modo di pensare e di creare».

Un esempio?

Franz: «Ci hanno detto: “Fate tutto quello che vi passa per la testa”. Così non ci siamo limitati agli sketch, ma abbiamo pensato alle serie, alle fiction, alla musica, a una band».

Ale: «In realtà otto temi come le otto puntate ce li abbiamo, ma vengono trattati nel finale: “Oggi avremmo voluto parlare di questo, ma purtroppo mancano cinque minuti...”».

Uno fra gli altri?

Ale: «L’amore universale».

Franz: «L’amore oltre le barriere, l’amore in assoluto, lo raccontiamo con le parole di Shakespeare, ma a modo nostro».

Un “tema” da evitare completamente?

Ale: «Il Covid: uno ne sente parlare tutto il giorno e quando accende la tv per farsi due risate magari è il caso che ascolti altro. Ci passiamo di fianco, è un argomento molto pesante e molto serio».

Franz: «Ci piace dare uno spunto di riflessione, noi siamo dei comici, ma non si può ridere di tutto: non ridiamo mai di malattie o di cose drammatiche. Ridiamo dei nostri limiti».

Il vostro divertimento dov’è?

Ale: «Quando ero piccolo mio zio mi chiedeva: “È più dolce lo zucchero o va più forte un treno?”. Io diventavo matto a capire».

Franz: «Poi te l’ha mai spiegato? Potremmo farci il titolo del prossimo spettacolo a teatro».

Questa comicità “surreale” non è già “fuori” di per sé?

Ale: «Il mondo è diventato più surreale di come lo raccontiamo noi, adesso per essere surreale devi dire: “Ho preso un bilocale su Marte”. La surrealtà andrebbe tarata, dovremmo prima far sedimentare questo polverone che si è alzato».

Franz: «La nostra unica regola è che non ci devono essere regole».

Cosa vi dite ora sulla panchina dove sono nati molti dei vostri sketch?

Ale: «Abbiamo voluto tenere un oggetto al quale siamo legati, ma non sono le solite panchine. Oltre ai due personaggi, quello che legge il giornale e quello che fa domande indiscrete, sulla panchina ci saranno altre figure, sarà una “piattaforma” sulla quale raccontare svariati rapporti».

Franz: «La panchina è un luogo d’incontro».

Personaggi che si incontrano nello show: Gesù e Giuda.

Franz: «Ci piaceva citare lo stile dei grandi talk show americani. Chi si potrebbe intervistare? Pensavamo alle interviste impossibili, a una coppia».

Ale: «E allora la coppia per eccellenza del tradimento più orribile della storia degli ultimi duemila anni: Gesù e Giuda. Si incontrano al “Good Night Show”. Come primo ospite arriva Gesù e poi scatta la “carrambata”: “Abbiamo invitato anche il signor Giuda!”».

E poi vi trasformate in annunciatrici tv.

Ale: «Avevamo bisogno di trovare delle ospiti femminili che lanciassero alcuni sketch, non è stato semplice, abbiamo avuto dei “sì”, dei “boh”, dei “forse”. Allora le abbiamo fatte noi. Non come due travestiti, anzi è stato un tentativo di diventare donne vere, con vestiti, capelli, scarpe con il tacco».

Franz: «Ho fatto vedere la foto a mia mamma e non mi ha riconosciuto. Comunque un pomeriggio da donna mi è bastato, a un certo punto ho fatto l’errore di togliere le scarpe e il piede è esploso».

Tre domande per risposte “fuori tema”. Qual è il segreto della vostra coppia?

Ale: «Che siamo in otto».

Franz: «Spegnere un minuto prima della cottura».

Dove vi vedete fra vent’anni?

Ale: «Sempre via Skype».

Franz: «Via Skype al numero 3».

Chi vincerà il campionato di calcio?

Ale (interista): «Visto che c’è Franz io mi auguro che vinca lui e dico Milan».

Franz (milanista): «Potrebbe essere verso mezzogiorno, ma tanto ho un ombrello».