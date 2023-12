“Alessandro Borghese – 4 Ristoranti” e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, domenica 17 dicembre

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







Natale e Quale Show - Rai1 - Ore 20.35

E tre! Dopo le edizioni del 2016 e 2022, torna lo spin-off delle feste della gara tra imitatori vip, che per l’occasione sono pronti a cimentarsi con brani rigorosamente natalizi. Allo show condotto da Carlo Conti va l’onore di chiudere la maratona di Telethon, che per una settimana ha raccolto fondi per la ricerca.

The good house - Sky Cinema Due - Ore 21.15

Dal romanzo di Ann Leary, in prima tv, la storia di una donna (Sigourney Weaver), con gravi problemi di alcolismo, che ritrova un amore del passato (Kevin Kline).

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti - Sky Uno - Ore 21.15

Ravenna, Milano, Mantova, Lucca, ma anche Costa Azzurra e Lisbona… Riparte con la nuova stagione l’ormai tradizionale appuntamento con Alessandro Borghese, sempre alla ricerca di locali in cui mangiare è un vero piacere.

Harry Potter e i doni della morte pt.2 - Italia 1 - Ore 21.20

Prima o poi doveva capitare: nel 2011, con l'ottavo film, la saga del mago interpretato da Daniel Radcliffe arriva alla fine. Siete pronti a rivivere lo scontro con Voldemort.?

Viaggio in Sicilia - Rai3 - Ore 23.15

Prosegue il viaggio della scrittrice Simonetta Agnello Hornby alla riscoperta della sua adorata regione. Accompagnata nelle quattro puntate in programma dall’illustratore Massimo Fenati, la Hornby (da molti anni residente in Inghilterra) sfoglia l’album dei ricordi tra cultura, cibo e tradizioni.

Vera - Giallo - Ore 21.10

Il crimine non si ferma mai, e l’ispettrice Vera Stanhope (Brenda Blethyn)… neppure! Vi aspetta con un episodio natalizio, “Secret Santa”, sempre affiancata dal sergente Ashworth (David Leon).

Per chi vuole vedere altri film Paddington - Sky Cinema Family - Ore 21.00 Uno dei personaggi più amati della letteratura inglese per bambini approda sul grande schermo nel 2014 con questa avventura che lo vede accanto a Hugh Bonneville e Sally Hawkins. Charlie's Angels - Rai 4 - Ore 21.20 Febbre da cavallo - Rai Movie - Ore 16.10 Tre amici col vizio delle scommesse cercano soldi da giocare e... polli da spennare. Steno dirige nel 1976 Gigi Proietti ed Enrico Montesano in una commedia che ha fatto epoca. Si ride parecchio. Sully - IRIS - Ore 18.50 Clint Eastwood racconta la storia vera del pilota di linea Chesley Sullenberger (Tom Hanks), che salva 155 vite riuscendo ad ammarare sul fiume Hudson, e poi... finisce sotto inchiesta!

Memo sport

SCI: COPPA DEL MONDO

ore 9.45 Gigante maschile (manche 1)

(manche 1) ore 13.15 Gigante maschile (manche 2) (Rai2, Eurosport)

(manche 2) (Rai2, Eurosport) ore 10.55 Super G femminile (Rai Sport)

BASKET: LEGA A

ore 17.00 Cremona-Tortona (Eurosport 2)

(Eurosport 2) ore 18.00 Scafati-Napoli (Dmax, Rai Sport)

CALCIO: SERIE A

ore 12.30 Milan-Monza (Dazn, Sky)

(Dazn, Sky) ore 15.00 Fiorentina Verona (Dazn)

Udinese-Sassuolo (Dazn)