“Alessandro Borghese – 4 ristoranti”, le anticipazioni e le puntate della settima stagione

Tra le tappe del nuovo viaggio in lungo e in largo per l’Italia, ce ne è una in cui la sfida abbandonerà l’iconico furgone per andare sulle due ruote

04 Dicembre 2020 | 14:07 di Antonella Silvestri

Cresce l’attesa per le nuove puntate di “4 ristoranti”, il programma (prodotto da Banijay Italia) condotto da chef Alessandro Borghese che andrà in onda dall’8 dicembre, ogni martedì in prima serata su Sky Uno (e sempre disponibile on demand, visibile in mobilità su Sky Go e in streaming su Now Tv).

Tra le tappe del nuovo viaggio in lungo e in largo per l’Italia, ce ne è una in cui la sfida abbandonerà l’iconico furgone targato “4 Ristoranti” per andare sulle due ruote. «Ho voluto fortemente recarmi in Ciociaria in sella alla motocicletta perché questa zona è nota per le soste da bykers. Ci andavo da ragazzino con i miei amici a fare le scampagnate e dappertutto leggevo brace…» sorride Alessandro Borghese alla presentazione del programma in streaming che anticipa quelle che saranno le novità della trasmissione: alle quattro voci su cui i ristoratori si sfidano dando un voto da 0 a 10 (location, menu, servizio e conto) se ne aggiunge una quinta, la categoria “special”.

Tutti e quattro i ristoratori, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, il protagonista della serata. Intanto negli altri inediti episodi, lo chef ci condurrà in alcuni dei luoghi più affascinanti della Penisola: Milano, Bari, Riviera Romagnola, Val d’Orcia e Val di Chiana in Toscana, Basilicata tanto per citarne qualcuno. Superfluo dire che le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria abbiano condizionato anche il programma. «Noterete un maggior distanziamento tra i commensali a tavola. Poi dal momento che non si potrà più mangiare dallo stesso piatto, io devo per forza di cose assaggiare tutte le porzioni. Questo va bene per la funzionalità della trasmissione ma crea un danno al mio peso forma… (sorride)» dichiara Borghese che, a proposito delle abitudini degli italiani durante i due lockdown, aggiunge: «Siamo tutti diventati pizzaioli e panificatori. Io, in questi mesi, ho scoperto la lentezza, ho approfondito i gusti delle mie figlie perché da papà che sta sempre fuori, ogni tanto mi perdo i dettagli e per questo è già una bella conquista. Non ho cucinato tanto. E’ stata mia suocera a farlo durante i tre mesi. Mi sono riposato».

Ma come sarà in questa nuova stagione Chef Borghese? «Io faccio da Cicerone, non sono cattivo, do semplicemente consigli. Ai padroni dei ristoranti dico sempre di fare attenzione alla pulizia e alla cura in cucina perché si sa che i cuochi - che spesso sono dipendenti - vivono un po’ nel selvaggio west…» sottolinea lo chef che propone il programma sotto l’albero di Natale. «Come trascorrerò io le feste e il Natale in particolare? Rigorosamente in famiglia, con moglie, figlie e pochissimi altri parenti. Cucino io perché voglio mangiare e il piatto che non mancherà sulla mia tavola è l’insalata di rinforzo che molti invece trascurano» dice il patron di “4 Ristoranti” che, in qualità di figlio d’arte (i genitori sono Barbara Bouchet e Luigi Borghese) si sbilancia scherzando su un cambio di rotta della sua carriera: «Io attore? Soltanto se mi chiamasse Martin Scorsese o Quentin Tarantino per il quale interpreterei volentieri il cuoco assassino». Chef Borghese ne ha anche per i giovani che vogliono, invece, avvicinarsi al mondo della cucina: «Molti vedono il mestiere di cuoco come un lavoro facile, da star system. Per tantissimi anni gli chef sono stati all’ombra. La cucina vera e propria è una cosa seria, anzi serissima. Oggi molti chef fanno cucina assemblata e non cucina cucinata ma il significato di questa espressione la spiegherò in un’altra occasione…».



La prima puntata: ilmiglior ristorante con delivery di Milano

Nella prima puntata, chef Borghese anima una gara speciale tra i ristoratori alla ricerca del miglior ristorante con delivery di Milano. Da anni, proprio nel capoluogo lombardo, una delle tendenze più diffuse in fatto di ristorazione è proprio quella di degustare i piatti e assaporare l’atmosfera del ristorante fuori dal ristorante, magari all’interno delle abitazioni, con l’idea di cucina del ristorante prescelto che viene comodamente trasportato in un sacchetto. A contendersi il titolo ci sono: Rosalba con Potafiori, Andrea con Il Liberty Milano, Umberto con Slow Sud – Ristorante Terrone e, infine, Emmanuele con Maison Milano. In questa prima puntata la categoria special è il packaging.

I ristoranti della prima puntata

Potafiori (Porta Romana): Rosalba viene da Bergamo, ma a Milano ha trovato la sua vera dimensione. È conosciuta come “Cantafiorista” perché nasce come cantante e poi diventa fiorista, infatti nel suo locale si può mangiare ma anche acquistare fiori e sentirla cantare: chi ordina riceve un QR code personalizzato con annessa serenata. La cucina di Potafiori segue la tradizione ma “sotto mentite spoglie”: ci sono piatti semplici ma serviti su piatti speciali. Il delivery di Potafiori, il Potabox, viene consegnato da collaboratori muniti di “grembiulone” che utilizzano un furgone e un motorino brandizzati. Il packaging è biodegradabile e presenta scatoline bianche chiuse con la corda.

Il Liberty Milano (Porta Nuova): Andrea è il titolare e lo chef. Nato da mamma ferrarese e papà siciliano, ammette di non essere un capo facile. La sua cucina è italiana e risente dell’influenza della cucina casalinga della mamma. La proposta di delivery de Il Liberty Milano corrisponde quasi in toto al menù che si trova al ristorante. Il packaging con cui viene effettuata la consegna è lineare, con un foglio di istruzioni per riscaldare, impiattare e servire il cibo. Il packaging è per il 70% sostenibile, fatto di materiale di recupero e senza plastica. I sacchetti con il logo del ristorante sono di carta, quadrati e performanti per agevolare il trasporto e tenere il contenitore dritto.

Slow Sud - Ristorante Terrone (Duomo): Umberto è il titolare e lo chef. Il suo locale è aperto dal 2011, ma lui ha iniziato questa avventura nel 2015. Oggi il ristorante è gestito da cinque soci, tutti giovani e del sud. La cucina è fatta di piatti della tradizione siciliana e pugliese e il delivery rispecchia appieno “il loro essere terroni”. Per ordinare si va sul sito o si procede per telefono e il cibo viene consegnato con dei pacchettini su cui campeggiano il logo, la grafica del ristorante e il nome del piatto ordinato. Per il packaging Umberto ha scelto vaschette appositamente di alluminio, come quelle che danno le nonne la domenica. Sono pratiche perché se avanza qualcosa si può conservare il cibo per poi riscaldarlo il giorno dopo.

Maison Milano (Zona Abbiategrasso): Emmanuele è figlio d’arte: il padre è il noto pasticcere milanese Cucchi e la mamma la cantante Anna D’Amico. È lo chef di un vero e proprio show restaurant, in cui la cena viene accompagnata da giochi e balli. La sua cucina “interattiva” viene applicata anche al delivery: sul sito oltre al cibo si possono infatti prenotare anche diverse esperienze come il kit barman, un corso in diretta, e il kit seduzione, utile per organizzare una cena afrodisiaca. Il delivery viene consegnato dai dipendenti stessi vestiti in modo elegante. Il packaging è studiato per evitare sballottamenti. Non viene usata la plastica bensì la carta di canapa riciclata, che può essere buttata dopo l’utilizzo.