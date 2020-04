“Alessandro Borghese – 4 ristoranti”: su Sky la puntata speciale con ospiti i The Jackal

Ciro rivisita la cacio e pepe di Borghese in questa puntata in onda su Sky Uno giovedì 16 aprile

07 Aprile 2020 | 10:46 di Giulia Ausani

Dai ristoranti alle cucine, e con degli ospiti d'eccezione. Giovedì 16 aprile alle 20.40 su Sky Uno va in onda una puntata speciale di "Alessandro Borghese - 4 ristoranti": invece di valutare quattro ristoratori, lo chef si sfiderà in cucina con i The Jackal, gruppo di videomaker celebri per i loro video (noi li abbiamo incontrati a Sanremo). La puntata sarà disponibile anche in streaming su NowTV e su Sky Go.

Vedremo Ciro riproporre il cavallo di battaglia di Borghese, la cacio e pepe, rivisitandola nella sua personale "Caciocavallo e pepe". A giudicare il piatto ci saranno i suoi tre amici nonché membri dei The Jackal: Fru, Fabio e Simone.

Poi ci sposteremo a Milano, nella cucina di Borghese. Qui lo chef dovrà assecondare e rispondere al meglio alle richieste dei quattro "clienti", sempre particolarmente esigenti. A fine puntata scopriremo se la caciocavallo e pepe di Ciro è in grado di competere con la cacio e pepe di Borghese.

La puntata è una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia.