Alessandro Borghese e la nuova edizione di “Celebrity Chef”

I vip sono pronti a indossare la casacca e a sfidarsi ai fornelli nella nuova edizione di "Celebrity Chef", al via su Tv8 venerdì 12 maggio. In ogni puntata due volti della tv, del cinema, dello sport proporranno il loro menu e a scegliere il migliore saranno i giudici Angela Frenda, esperta gastronomica, e la new entry Riccardo Monco, chef pluristellato. Alla conduzione, come sempre, ritroviamo lo chef Alessandro Borghese. A loro, si aggiunge, nelle vesti di giudice anche Costantino della Gherardesca, che assegna il suo premio per la critica (la speciale stella “della Gherardesca”), che interpreta il gusto dei clienti più esigenti del mondo, ma non contribuisce alla vittoria del Celebrity Chef.

Il primo appuntamento si articola in due puntate. Nella prima si sfidano Rocco Siffredi e Lucia Ocone. A seguire, Giulia Bevilacqua e Francesco Mandelli. Nelle puntate successive, in sfida Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli (19 maggio), Elisabetta Gregoraci e Sergio Friscia (26 maggio), Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (2 giugno).

Cominciamo dalla novità.

«Lo chef Riccardo Monco sostituisce Enrico Bartolini, che aveva altri impegni. Ci conosciamo da tempo e lavoriamo benissimo insieme».

Quindi non c’è competizione tra cuochi?

«Per me no, non ho il senso della rivalità. Poi è chiaro che con alcuni ho maggiore sintonia, una simile filosofia gastronomica, un’intesa su come valorizzare le materie prime e sui metodi di cottura da privilegiare».

Accadono episodi divertenti durante il programma?

«Tanti. Anche perché non c’è nulla di costruito, tutto accade realmente. Spesso arriva qualche vip che pretende di andare in cucina coi tacchi a spillo e fatichiamo a farle capire che è meglio mettere scarpe antinfortunistiche (ride)».

Ma qualcuno ha fatto impazzire la brigata che li aiuta in cucina?

«No, anche loro sono felicissimi di questa avventura. Sono tutti cuochi giovani e per tanti è una gioia e un’opportunità affiancare personaggi che considerano un mito, come nel caso dell’ex calciatore Ciccio Graziani».

Chi l’ha stupita di più?

«Tanti: per esempio, Rocco Siffredi è un grande cuoco ed Elisabetta Gregoraci ha portato una cucina molto saporita».

Un piatto che ha lasciato tutti di stucco?

«L’ex rugbista Andrea Lo Cicero ci ha incantato con le sue animelle al burro con salsa teriyaki e una riduzione di peperoni: un piatto eccellente».

Ma per i vip è un gioco o si impegnano?

«Altro che gioco. Ci tengono e vogliono vincere tutti a ogni costo».

Una sfida agguerrita?

«Quella tra mia mamma Barbara Bouchet e Corinne Clery. Sembravano proprio... Thelma & Louise (ride)».