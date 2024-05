Alessandro Cattelan: «”Da vicino nessuno è normale”, tantomeno io»

Dal 20 maggio arriva in prima serata su Rai2 per tre lunedì consecutivi Giorgia Belfiore







Se c’è qualcuno in grado di far divertire il pubblico e i propri ospiti trattando le più disparate tematiche, quello è sicuramente Alessandro Cattelan. A partire dal 20 maggio, per tre lunedì consecutivi, lo vedremo in prima serata su Rai2 con il nuovo programma “Da vicino nessuno è normale”. Un mix coinvolgente di risate e riflessioni in cui lo showman, in maniera ironica e tagliente, approfondisce le piccole e grandi manie umane. L’obiettivo? Farci sentire un po’ meno... strani.

Alessandro, ci parli del suo nuovo show.

«È un varietà con grandi ospiti del mondo dello spettacolo, dello sport e della comicità. Ci sono gag, scherzi, esperimenti sociali, giochi, esibizioni e, soprattutto, interazioni con il pubblico in studio e a casa».

Perché il programma si chiama così?

«La frase “Da vicino nessuno è normale” è attribuita a Franco Basaglia (psichiatra che ha dato il nome alla legge del 1978 che portò alla chiusura dei manicomi in Italia, ndr) ma ho letto che, in realtà, è del cantautore brasiliano Caetano Veloso. Vuol dire che tutti siamo uguali, abbiamo le stesse manie e fobie. Tutti facciamo cose strane. Poi, quando lo raccontiamo, ci accorgiamo che le fanno anche gli altri».

Qual è la cosa più strana che fa lei?

«Quando mi sdraio a letto, per rilassarmi, accavallo il mignolo di entrambi i piedi sul quarto dito».

Bizzarro. Ma torniamo al lavoro: che effetto le fa tornare in prima serata?

«Prima e seconda serata sono uguali: il mio modo di lavorare e la mia idea di televisione non cambiano».

Ha qualche rito prima di andare in onda? È una persona scaramantica?

«Sul lavoro no, ma quando vado a vedere l’Inter sì. Per andare allo stadio faccio sempre la stessa strada, vado con la stessa persona, mangio nello stesso posto. Devo mantenere il “karma positivo”».

Vent’anni fa si sarebbe immaginato di poter arrivare fino a qui?

«All’inizio io volevo fare il calciatore...».

E oggi?

«Se mi proponessero di scambiare ciò che faccio in televisione per giocare cinque partite in Serie A, sono convinto che direi di sì».

Le sue figlie cosa pensano del lavoro del papà?

«Non se ne interessano minimamente, anche se devo ammettere che la più piccola (Olivia, 8 anni, ndr) un giorno era con me in ufficio, si è messa dietro la mia vecchia scrivania di “E poi c’è Cattelan” e ha finto di intervistare ospiti immaginari».

Che tipo di genitore è?

«Severo, ma giusto».

Oltre a lavorare in tv e in radio, è anche editore. Con i libri è stato amore a prima vista?

«Da piccolo e a scuola avrei fatto qualsiasi cosa pur di non leggere un libro. Poi, quando da giovane mi sono trasferito a Milano, ho iniziato a uscire con persone che parlavano di musica, film e libri. Nei primi due casi avevo qualcosa da dire. Sui libri, invece, nulla: mi sentivo inadeguato. Così mi sono messo in pari».

In che modo?

«Ho iniziato con le biografia e la saggistica. Poi ho scoperto la narrativa. Lì posso dire che mi sono innamorato della lettura. Adesso leggo per il gusto di leggere».

Ha il tempo per farlo?

«Leggo appena posso: durante i viaggi, quando ho un momento libero o la sera prima di andare a dormire».

Il suo libro del cuore?

«Non ne ho uno in particolare. In generale, sono un grande appassionato della narrativa americana del Dopoguerra, dagli Anni 50-60 in poi».

L’anno scorso ha fatto un tour nei teatri italiani con “Salutava sempre - La spettacolare fine di Alessandro Cattelan”.

«È stato davvero bellissimo, mi sono divertito molto. Senza dubbio lo rifarò».

Porterà in scena un’altra commedia?

«Non lo so ancora. Dipende da quando avrò il tempo di rimettermi a scrivere».

Ci tolga una curiosità: due sabati fa è stato ospite a “I migliori anni”. Una sua gag con Carlo Conti ha fatto pensare a un vostro Sanremo insieme. Volevate mandarci questo messaggio?

«Assolutamente no! Stavo solo scherzando».

Intanto sono molte le voci che la vedono alla guida del Festival nel 2025. Se così fosse, su che cosa punterebbe?

«Amadeus in questi anni ha fatto scelte giuste e moderne, che forse all’inizio neanche io avrei fatto. E ha funzionato alla grande. Quindi, indipendentemente da me, spero che chi sarà il prossimo direttore artistico e conduttore continui a seguire questa strada».