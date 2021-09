Alessandro Cattelan su Rai1 con “Da grande”

Lo show in onda in due prime serate: domenica 19 e 26 settembre Alessandro Cattelan Credit: © PIgi Cipelli Giusy Cascio







Guarda chi si vede... Per la prima volta su Raiuno arriva Alessandro Cattelan. L’ex volto di “X Factor” conduce lo show “Da grande” in onda in due prime serate: domenica 19 e 26 settembre. Tra canto, ballo, divertimento e monologhi, assieme a tanti personaggi del mondo dello spettacolo riflette su vari temi della vita e dell’attualità. «Ci chiediamo cosa vuol dire essere adulti nel 2021» spiega.

Fra i tantissimi ospiti, nella prima puntata vedremo l’attore Luca Argentero, i conduttori Antonella Clerici e Carlo Conti, la cantante Elodie e i tenori del trio Il Volo. Nella seconda invece saliranno sul palco gli attori Serena Rossi e Lillo, oltre al campione olimpico Gianmarco Tamberi e molti altri. «Sono io il primo che canta e balla cercando la loro complicità» svela il conduttore, felice di mettersi in gioco sulla rete ammiraglia della Rai. Anche per lui è il momento di diventare “grande”: questo show è una bella prova di maturità.