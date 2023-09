Alessandro Cattelan torna con “Stasera c’è Cattelan su Rai2”

Sneakers ai piedi, sorriso sulle labbra. Alessandro Cattelan è pronto a tornare dal 26 settembre con “Stasera c’è Cattelan su Rai2”, al martedì e al mercoledì in seconda serata sulla seconda rete del servizio pubblico, e «con uno studio più largo, per accogliere più pubblico» anticipa il conduttore. «Nelle prime puntate avremo come ospiti, tra gli altri, Annalisa, Belen Rodriguez, Cecilia Sala, Maria Chiara Giannetta, Mauro Repetto, Tedua e Kim Rossi Stuart». C’è da scommettere che saprà divertirci con tante nuove idee spiazzanti, gag esilaranti e interviste che di paludato non hanno nulla. Non possiamo certo essere da meno, intervistando lui.

Alessandro, il direttore di Sorrisi mi ha chiesto di farle un’intervista luciferina e ritmata: “Zan! Zan! Zan!” ha detto.

«Sono terrorizzato».

Siamo in due.

«Beh, dai, è qualcosa di nuovo, almeno».

Il nuovo la spaventa o la fomenta?

«Fomenta. Sono uno che si annoia in fretta. Quando capisco il meccanismo di una cosa, devo cambiare. Subito. E cercare nuove idee, nuovi stimoli».

Chissà quanti sketch sta preparando. Ma c’è chi si rifiuta di farli? Ci dica anche solo il peccato, senza il peccatore.

«Può succedere. Spesso capita se gli ospiti hanno paura di qualcosa. Per esempio, se soffrono le altezze e io gli propongo di lanciarsi, magari, ecco, non se la sentono. E allora sotto con una nuova idea».

Ha al massimo tre ospiti a puntata. Perché proprio il tre? Crede nel potere della numerologia?

«Sì, io e i miei autori lo facciamo proprio per questo. Il tre è il numero perfetto, siamo convinti che doni longevità. Infatti non sono ancora morto, ho passato i 42, sono arrivato a 43. Avanti così».

Per “humour nero” batte tutti. Ha scherzato con l’aldilà anche nel suo tour teatrale “Salutava sempre”, che si conclude a Mantova il 1° novembre. Il gran finale nel giorno di Ognissanti è voluto?

«Era una delle ipotesi allo studio. Azzeccata, in effetti».

Il suo funerale vero (tra 1.000 anni) come se lo immagina?

«Non ho scritto le mie ultime volontà, non so neanche se lo vorrò, un funerale. Ma so cosa mi piacerebbe come colonna sonora: il brano “Tubthumping” dei Chumbawamba (la hit Anni 90 che fa: “I get knocked down, but I get up again/You are never gonna keep me down”, ossia “Mi buttano a terra, ma mi rialzo/Non riuscirete mai a fermarmi”, ndr)».

Conduce “Stasera c’è Cattelan su Rai2” in tv e “Catteland” alla radio. Il suo cognome è un brand. Ma come si pronuncia? A Milano dicono Càttelan.

«Ma è Cattelàn, veneto».

Ah, gli accenti... Ha chiamato “Accento” la sua casa editrice di libri. Se lei fosse un accento, sarebbe acuto o grave?

«Grave. In questa fase della mia vita mi sento un po’ pesante. Grave, sì».

Invece qual è la critica più acuta che le hanno mosso?

«Che sono egocentrico, forse. Le critiche mi piacciono, soprattutto quando i critici hanno ragione. Ma anche quando hanno torto non mi dispiacciono».

Una colpa grave ce l’ha?

«Noooooo. Io? Io sono incredibile, sono carino. Chiamami e chiedimi di tutto, sarò per sempre il tuo migliore amico!».

Simpatico o empatico?

«Simpatico, credo. Ma la sto sparando a caso».

A chi sta antipatico?

«E come faccio a saperlo (ride)?».

Le capitano mai dei momenti in cui si fa antipatia da solo?

«No».

Risposta secca, touché. Lei è proprio diabolico. Ha battezzato il suo cane Marino Bartoletti, come il giornalista, che si è detto onorato. Ma a chi o a che cosa, a parte lei, starebbe a pennello il nome Alessandro Cattelan?

«Un cane va benissimo».