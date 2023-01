Alessandro Greco riaccende i fornelli di “Cook40’”

Dopo una breve pausa, sabato 21 gennaio torna il programma dedicato a chi ama cucinare Antonella Silvestri







Dopo una breve pausa, sabato 21 gennaio (alle 11.15 su Rai2) torna "Cook40’", il programma condotto da Alessandro Greco dedicato a chi ama cucinare, e stare con gli amici, ma non ha mai abbastanza tempo per farlo.

Alessandro, ormai avrà affinato anche lei la tecnica per preparare un menu completo in appena 40 minuti...

«Sono cintura nera! (ride). Il mio vero hobby è l’enogastronomia. A ispirarmi questo format è stata mia moglie che, un bel giorno, all’improvviso, mi comunicò che di lì a poco sarebbe arrivata a casa con tre amiche. Dovevo improvvisare un pranzo in meno di un’ora. Mi diedi subito da fare e il mio impegno fu premiato, perché andò tutto bene».

Un piatto sbrigativo per fare bella figura?

«Sono pugliese: insisto con le orecchiette alle cime di rapa. Olio, aglio e peperoncino in padella, dove facciamo sciogliere qualche alicetta. Nel frattempo, in una pentola dove portiamo a ebollizione l’acqua, a cui aggiungiamo il sale, immergiamo le cime di rapa. Appena notiamo un loro cambio di colore, caliamo subito le orecchiette, dopodiché scoliamo e ripassiamo in padella con l’intingolo. Ci vogliono meno di quindici minuti».

L’ingrediente che non deve mai mancare per preparare un piatto in velocità?

«Pasta e olio».

Il menu ideale per una cena romantica improvvisata e leggera…

«Come antipasto, pane croccante con salsa di stracciatella e alici. Per primo linguine ai ricci di mare e come dolce tortino al cioccolato fondente con crema al marron glacés e rum. Da bere, bollicina metodo classico, Rosato del Salento e Malvasia delle Lipari».

Il 21 sarà ospite Valeria Graci. E dopo?

«Lorena Bianchetti».